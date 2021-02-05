لبنان يجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام لبنانية إن وزارة الصحة وافقت، الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وأفادت التقارير بأنه بعد الموافقة، ستوقع اتفاقيات مع الشركات المستوردة لتتبع وتسجيل من حصلوا على اللقاح.



كما تدرس وزارة الصحة إجازة لقاح "سينوفارم" الصيني.

وقال لبنان إنه سيفتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد لقاحات كوفيد-19.

ووقعت وزارة الصحة صفقة نهائية للحصول على 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتك في يناير/كانون الثاني.

ومن المقرر وصول الجرعات الأولى بحلول منتصف فبراير/شباط.

وذكرت الوزارة آنذاك أنها تتعاون أيضا مع القطاع الخاص لتأمين مليوني جرعة لقاح من شركات مختلفة.

وبالإضافة إلى هذه الصفقات، طلب لبنان كذلك 2.7 مليون جرعة يتم تسليمها من خلال تحالف "كوفاكس" العالمي المدعوم من منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.