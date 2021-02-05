شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج ذكاء صناعى يساعد فى الكشف المبكر عن عدوى كورونا الشديدة لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الأطفال أقل تأثراً بـ فيروس كورونا عند بداية ظهور الفيروس أواخر عام 2019 مقارنةً بالبالغين، ولكن مع مرور الوقت فإن بعض الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بـ الفيروس عانوا من أمراض خطيرة ، بما في ذلك متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C) وفشل الجهاز التنفسي.

ووفقا للتقارير الطبية حسبما جاء في موقع " newswise "، فإن ما يقرب من 80٪ من الأطفال الذين يعانون من MIS-C يصبحون في حالة صحية حرجة مع معدل وفيات 2 إلى 4٪.



الذكاؤ الصناعى

في الوقت الحالي ، لا توجد طرق لتمييز طيف شدة المرض والتنبؤ بأي من الأطفال الذين تعرضوا لـ كورونا وما إذا كانوا سيصابون بمرض شديد ، بما في ذلك متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة.

لمنع الأطفال من الإصابة بأمراض خطيرة من فيروس كورونا ، يقوم فريق من الباحثين في جامعة واين ستيت الأمريكية بقيادة Dongxiao Zhu ، أستاذ مشارك في علوم الكمبيوتر في كلية الهندسة ، بتطوير ذكاء اصطناعي (AI) نموذج للمساعدة في الكشف المبكر عن مرض فيروس كورونا الحاد لدى الأطفال.

يعمل هؤلاء مع باحثين من جامعة سنترال ميشيجان وجامعة ولاية بنسلفانيا ، بتطوير نموذج حساس ومحدد للتنبؤ بشدة مرض كوروان عند الأطفال، حيث يعملون على تطوير جهاز محمول وسريع يحدد كمية الجزيئات المجهرية في اللعاب بدقة مماثلة، مدعوما بالذكاء الاصطناعي للتعرف المبكر على عدوى كورونا الحادة لدى الأطفال.

يهدف فريق البحث إلى تطوير نموذج مبتكر وفعال للذكاء الاصطناعي مع ذكاء متطور يدمج المؤشرات الحيوية للأعراض والبيانات السريرية للمساعدة في الكشف المبكر عن مرض كورونا الحاد لدى الأطفال.

في الوقت الحالي، يصعب تمييز المرض الشديد نظرًا لانخفاض معدل حدوثه، وطيف الأعراض الذي يحاكي أنواع العدوى الشائعة الأخرى مثل الأنفلونزا، وغياب أداة تشخيص حساسة. وقد أدى ذلك إلى الحاجة الملحة لتطوير طريقة حساسة وغير جراحية وسريعة للتنبؤ بالمرض الشديد.