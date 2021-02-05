شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. دراسة تكشف عن فائدة غير متوقعة لتناول القهوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت دراسة نشرها موقع “ريسيرتش غايت” على الإنترنت، أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من احتمالية فقدان السمع لدى الرجال.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون فنجان قهوة واحدا على الأقل يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 15 في المئة لفقدان سمعهم، من أولئك الذين لا يشربون هذا المشروب.

فباستخدام بيانات من حوالي 37000 شخص، ذكورا وإناثا، أظهرت الدراسة أن القهوة قد تكون مفيدة للسمع، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، بحسب سكاي نيوز نقلا عن صحيفة “مترو” البريطانية.

علاوة على ذلك، يبدو أن هذه الفائدة غير المتوقعة تنجم عن القهوة بأنواعها، سواء كانت تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، أو مصفاة، أو غير مصفاة.

ومع ذلك، لم يتم العثور على صلة بين القهوة ووظيفة السمع لدى النساء، وهو أمر يقول الفريق إنه يمكن أن يكون بسبب الاختلافات في علم وظائف الأعضاء.