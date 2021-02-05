أكسفورد تكشف ميزة جديدة للقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمتع اللقاح ضد كورونا، الذي طورته جامعة أكسفورد ومجموعة أسترازينيكا بالفعالية نفسها ضد النسخ المتحورة لكورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وذكرت الجامعة البريطانية في بيان أن تحاليل التجارب السريرية التي أجريت بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول، و14 يناير/كانون الثاني في بريطانيا، أظهرت "حماية مماثلة من الالتهابات المصحوبة بعوارض رغم وجود كمية أقل من الأجسام المضادة".



وقال الأستاذ أندرو بولارد، المسؤول عن اختبارات لقاح أكسفورد، في بيان، إنَّ "اللقاح لا يحمي من الفيروس الأصلي فحسب بل أيضاً من النسخة المتحورة التي تسببت في عودة انتشار الوباء اعتباراً من نهاية 2020 في بريطانيا".

ولم تقدم أكسفورد أي بيانات عن النسخ المتحورة الأخرى كالجنوب أفريقية والبرازيلية التي تثير قلقاً.

وفي الأيام الماضية أعربت السلطات الصحية البريطانية عن القلق من تحور جديد للنسخة البريطانية التي لها قواسم مشتركة مع النسخة الجنوب أفريقية.

ولقاحا أكسفورد/أسترازينيكا وفايزر/بيونتك هما الأكثر استخداماً حالياً في بريطانيا، التي تخضع لتدابير عزل صارمة بعد زيادة كبيرة في عدد الحالات نسبت إلى النسخة الأشد العدوى التي ظهرت في جنوب بريطانيا.

وتلقى نحو 10,5 ملايين شخص جرعة أولى من أحد اللقاحين.

ووافقت دول عديدة في الاتحاد الأوروبي على لقاح أسترازينيكا.

لكن بعض الدول فضلت أن توصي به فقط لمن هم دون الـ65 من العمر لعدم توافر بيانات كافية في حال استخدم على المسنين.