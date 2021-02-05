حاجز العمر يحرم رئيس حكومة من لقاح كورونا الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أسابيع من الوعد بأنه سيكون من بين أول المتلقين للقاح كورونا الصيني، اضطر رئيس الوزراء الكمبودي هون سين إلى تغيير خططه.

وأعلن الزعيم الكمبودي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، أنه لن يتلقى جرعة لقاح سينوفارم كما كان مخططاً له الأسبوع المقبل لأنه يبلغ من العمر 68 عاماً، وهو كبير جداً.



وتحدد البروتوكولات الحالية عمر المتلقين للقاح في الفئة العمرية بين 18 و59 عاماً.

وتحتاج الفئات العمرية الأخرى إلى انتظار نتائج المزيد من التجارب السريرية، حسبما ذكر موقع الإعلام الصيني الرسمي "جلوبال تايمز" في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال هون سن إن وزارة الصحة أبلغته، الجمعة، بالقيود الحالية في ضوء التوجيهات التي تلقتها من السفارة الصينية في البلاد.

واعترف رئيس الوزراء بأن الفئة العمرية تعني أن الكثيرين في الحكومة الكمبودية لن يكونوا مؤهلين للحصول على اللقاح.





غير أنه نشر في وقت سابق من اليوم على "فيسبوك" أن وزير الدفاع الكمبودي، تي بانه، قد تلقى بالفعل جرعة من اللقاح.

ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفارم" إلى كمبوديا يوم الأحد المقبل.

وتبرعت بكين بمليون جرعة في الإجمالي، وهو ما يكفي لتطعيم 500 ألف شخص.

وتهدف كمبوديا إلى تطعيم 80% من إجمالي مواطنيها الذين يبلغ تعدادهم 15.5 مليون نسمة، وهي تريد تأمين ما لا يقل عن 20 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 10 ملايين شخص.

وستتلقى البلاد ما لا يقل عن 7 ملايين جرعة من خلال مبادرة "كوفاكس"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في حين سيتم شراء 3 ملايين جرعة أخرى بأموال متبرعين من أستراليا.