شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون العلاقة بين جين الزهايمر والإصابة بكورونا فى حالته الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دراسة بحثية وجود ارتباط بين جين ApoE4 والذى يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، وقابلية الإصابة بفيروس كورونا وشدته، حيث وجد فريق بحثى بسيتي أوف هوب هي مركز أبحاث سريرية خاصة غير هادفة للربح ومستشفى وكلية الدراسات العليا الطبية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، أن نفس الجين الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، ApoE4 ، يمكن أن يزيد من قابلية الإصابة بكورونا وشدته.

ووفقا لتقرير لموقع neuroscience العلمي، قال Yanhong Shi مدير قسم بيولوجيا الخلايا الجذعية والمؤلف المشارك للدراسة الجديدة:" توفر دراستنا رابطًا سببيًا بين عامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر ApoE4 و فيروس كورونا وتشرح سبب ظهور مظاهر عصبية، مضيفا أن فهم كيفية تأثير عوامل الخطر للأمراض التنفسية العصبية على قابلية الإصابة بفيروس كوورنا وشدتها سيساعد على التعامل بشكل أفضل مع كورونا وآثاره المحتملة على المدى الطويل في مختلف مجموعات المرضى."

في بداية الدراسة ، كان الفريق مهتمًا بتأثيرات فيروس كورونا على الدماغ نظرًا لحقيقة أن مرضى الفيروس غالبًا ما يفقدون حاسة التذوق والشم ، افترض الفريق أن الفيروس له تأثير عصبي أساسي.

قام الفريق أولاً بإنشاء خلايا دماغية في المختبر باستخدام الخلايا الجذعية متعددة القدرات (iPSCs) ، وهي نوع من الخلايا الجذعية التي يمكن أن تصبح تقريبًا أي نوع من الخلايا، ثم أصيبت الخلايا العصبية والخلايا النجمية التي تم إنشاؤها حديثًا ، وهي نوع من الخلايا المساعدة ، بفيروس كورونا ووجدوا أن كلا النوعين من الخلايا كانا عرضة للعدوى.

بعد ذلك ، استخدم الفريق iPSCs لإنشاء نماذج نسيجية ثلاثية الأبعاد تحاكي ميزات معينة للدماغ البشري لقد أنشأوا نموذجًا عضويًا واحدًا يحتوي على الخلايا النجمية والآخر بدونها، وأصابوا كلا النوعين من عضويات الدماغ بالفيروس، واكتشفوا أن أولئك الذين لديهم خلايا نجمية زادوا من الإصابة بفيروس كورونا، كما واصل الفريق دراسة آثار جين ApoE4 على القابلية للإصابة بفيروس كورونا.

نُشرت النتائج مؤخرًا في مجلة Cell Stem Cell والتي أوضحت أن الفيروس تسبب في تلف كل من الخلايا العصبية ApoE3 و ApoE4 وله تأثيرًا أكثر خطورة على الخلايا العصبية.

في الجزء الأخير من الدراسة ، اختبر الباحثون لمعرفة ما إذا كان العقار المضاد للفيروسات ريمديسفير يثبط عدوى الفيروس في الخلايا العصبية والخلايا النجمية اكتشفوا أن الدواء كان قادرًا على تقليل المستوى الفيروسي في الخلايا النجمية بنجاح ومنع موت الخلايا كما كان قادرا على إنقاذ الخلايا العصبية من التنكس العصبي.

تتمثل الخطوة التالية للفريق في مواصلة دراسة تأثيرات الفيروس لفهم دور جين ApoE4 بشكل أفضل في المظاهر العصبية لـفيروس كورونا وتعافى العديد من الأشخاص المصابين منه ، لكن الآثار العصبية طويلة المدى مثل الصداع الشديد لا تزال تظهر بعد شهور.