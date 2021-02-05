كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 07:46 مساءً - يقال عن الموز أنه فاكهة الحكماء، كما أنه من الثمار الغنية بالقيم الغذائية المشبعة بحيث يوصف على وجبة السحور، ونظراً لما فيه من فوائد فقد التقت " الخليج 365" بإختصاصية التغذية سناء العصار، والتي قررت أن تشير لأهم فوائد الموز للحامل من خلال هذا الموضوع فكوني معنا كالآتي.

فوائد الموز بصفة عامة

الموز فاكهة الفلاسفة

يحتوي الموز على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين سي، وهي التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

ويحتوي على سعرات حراية عالية فهو يزود الجسم بالطاقة حيث أن 100 غرام منه تحتوي تقريبا على 90 سعرة حرارية.

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين مما يقي الجسم من المشاكل الهضمية المختلفة.

يحتوي الموز الأسود على مادة يمكنها قتل الخلايا السرطانية وغير الطبيعية، مما يعني أنه حماية من السرطان.

يحتوي على نسبة غنية من البوتاسيوم مما ينظم ضغط الدم بصورة طبيعية.

يعطي شعوراً بالشبع فيوصف للصائمين.

يعد الموز من الفواكه الغنية جداً بفيتامين "بي 6" (البيريدوكسين) وهذا الفيتامين من الفييتامينات المهمة جداً لسلامة الأعصاب وتقويتها.

فوائد الموز للحامل

الموز يقوي مناعة الحامل

تعمل ثمار الموز على تأخير تلف الخلايا التي تسببها الأضرار الداخلية والخلايا الجذرية.

وتعمل ثمار الموز المعروفة بفاكهة الفلاسفة والحكماء على تزويد الحامل بالحديد مما يمنع من فقر الدم.

يحتوي الموزعلى كميات غنية بالبوتاسيوم وقليل من الصوديوم، مما يعزز من صحة قلب الحامل والجنين.

تتحول المستويات العالية من التربتوفان في الموز إلى السيروتونين وهذه الأخيرة تعمل على تقليل مستوى الاكتئاب والتوتر عند الحامل، وتحافظ على توازنها النفسي.

يعمل على تهدئة تهيج المعدة خصوصاُ في الأشهر الأولى من الحمل بسبب الوحم.

ويعمل على عدم تهيج بشرة الجسم عند الحامل وتقليل اصابتها بالهرش.

محاذير استخدام الموز للحامل

يجب تناوله بحذر

يجب على الحامل عدم الاكثار من الموز لأنه يسبب زيادة في الوزن.

وفي حال إصابة الحامل بسكري الحمل فيجب ألا تكثر من تناول الموز، حيث أن الموز يحتوي على نسبة 23 بالمئة من السكريات.

والآن عزيزتي الحامل أتركي أسئلتك حول الموضوع في مربع التعليقات أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.