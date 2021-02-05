هل علاجات الكيراتين آمنة للحامل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 07:46 مساءً - أغلب النساء مولعات باستخدام الكيراتين، فهن يجدنه الحل الناجع، لتجعدات الشعر، وطيران خصلاته بشكل غير جمالي؛ لأنه يصبح أكثر ترطيباً، وأكثر سلاسة، لكن العملية صعبة، فهذه المواد الكيميائية، توضع على الشعر، ثم يتم كيُّها بمملس الشعر الساخن، وتحدث رائحة لا يتحملها الكثيرون، فهل تتصورين أثرها السيئ على جنينك، في حالة الحمل؟

د. مصطفى الدم

نظرًا لأن الكيراتين مليء بالبروتينات لتغيير بنية شعرك مؤقتًا، فقد يكون لها تأثير على طفلك الذي لم يولد بعد. وعادة ما ينصحك معظم مصففي الشعر بالتخلي عنها إلى ما بعد الولادة والانتهاء من الرضاعة. لكن تعتبر علاجات الكيراتين جديدة نسبيًا، ولا يوجد دراسة تثبت أنها لن تؤذي طفلك. الدكتور مصطفى الدم، اختصاصي النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وعمليات المناظير والتجميل النسائية، من مستشفى الزهراء، يكشف بعض الحقائق عن أضرار الكيراتين للحامل.

فورمالديهايد والكيراتين

رائحة كريهة

تحتوي بعض علاجات الكيراتين على الفورمالديهايد، ما قد يضر بصحتك وصحة طفلك. هذا الضرر ناتج عن استنشاق هذه المواد الكيميائية؛ لأن جلسة الفرد للشعر تستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات، يتم فيها إطلاق بخار قوي مصحوب برائحة كريهة، في حين أن التي لا تحتوي على الفورمالديهايد فمن المرجح ألا تتسبب بالأذى، لكنها تتسبب بالإصابة بالسرطان، لذا تجنبيها سواء كنت حاملاً أم لا، واسألي مصفف الشعر الخاص بك عن المكونات المحددة للكيراتين؛ حتى تعرفي بالضبط ما يتم وضعه على شعرك.

العلاجات في المنزل

يضر بالجنين

قد تبدو علاجات الشعر في المنزل آمنة، لكن عليك التحقق من قائمة مكونات أي منتج قبل استخدامه. فمن المعروف أن بعض مجموعات الكيراتين المستخدمة منزلياً تحتوي على الإيثانيل والجليوكسال، وكلاهما مصنف كمواد مسرطنة. يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل تهيج الجلد والعين والجهاز التنفسي. ببسطة ووضوح أثناء الحمل، تجنبي أي نوع من علاجات الكيراتين، بما فيها تلك التي تستخدم منزلياً.

أضرار كيراتين الشعر على صحة المرأة الحامل

1- يسبب تشوهًا للجنين

خطورة تشوه الجنين

حتى صبغات الشعر وحرارة الشعر الفردي تؤثر على الجنين، فكلها تحتوي على المواد الكيميائية. وهذا ما يفعله الكيراتين، فالمواد الكيميائية فيه تؤثر سلبًا على التركيب الهرموني للجنين وتؤدي إلى عدم اكتمال نمو أعضاء جسمه وخاصة الكبد والكلى وذلك بسبب تخزين السموم. والنتيجة أنه يؤدي إلى الوفاة في رحم الأم أو الولادة المصحوبة بتشوهات خلقية خطيرة. لا تفكري أبداً في وضع الكيراتين على شعرك، انتظري، فأنت تحاولين إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة.

2- يسبب اضطراب التنفس عند الأم والجنين

اضطراب التنفس

وهذا يجعل الجنين عرضة للإصابة بالربو أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي. حيث يساهم الكيراتين في حدوث خلل وظيفي في جسم المرأة الحامل؛ لأن الجنين يشكل ضغطًا على الرئتين ما يجعله يتنفس بصعوبة، ما يحدث عند استنشاق روائح مثل رائحة الكيراتين لمدة طويلة في صالون تجميل. ستكونين أنت أيضاً -لا قدر الله- عرضة للاختناق.

3 – أنت أكثر حساسية

أنت أكثر حساسية

تذكري أن الجلد بشكل عام وفروة الرأس بشكل خاص في الحمل، تصبح حساسة أكثر وأي تعرض للمواد الكيمائية يؤثر على الجلد ويؤدي للتحسس، بشكل أكثر ممن ما هو عليه من دون حمل.

خيارات أخرى

كريمات الترطيب

بدلًا من علاجات الكيراتين، ابحثي عن أشياء صحية أخرى يمكنك القيام بها لإبقاء شعرك تحت السيطرة أثناء الحمل. مثل كريمات الترطيب العميقة لتقليل تجعده. ضعي بلسم الشعر جيدًا، ثم ضعي قبعة الاستحمام واتركيها تتغلغل في خصلات شعرك لمدة 10 دقائق على الأقل. فلا بأس من أن تصففي شعرك بالمجفف، سيكون جميلاً بكل الأحوال.