اتبعوا هذه النصائح لوقاية مرضى السرطان من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ بداية أزمة فيروس كورونا، صنفت منظمة الصحة العالمية وهيئات الصحة الوطنية في العديد من البلدان بعض الأشخاص من بين الحالات الأكثر تعرضاً لمضاعفات المرض التي تصل إلى الوفاة.

ونظراً لضعف مناعة مرضى السرطان والأدوية التي يتناولونها بانتظام، تم تصنيف مرضى السرطان من بين هذه الفئات، مما يفرض الحاجة إلى تدابير احترازية إضافية لوقايتهم من المرض. وفيما يلي مجموعة من أهم النصائح لوقاية مرضى السرطان من فيروس كورونا، بحسب موقع إن إف سي آر:

البقاء في المنزل

تفرض قواعد التباعد الاجتماعي الابتعاد بمسافة آمنة عن الآخرين في الداخل والخارجي لتجنب التقاط المرض، ولكن مرضى السرطان عليهم البقاء في المنزل قدر الإمكان، لأنهم أكثر عرضة لالتقاط العدوى من غيرهم، فالأمر يمكن أن يشكل فرقاً بين الحياة والموت بالنسبة لمرضى السرطان.

تجنب الأسطح الملوثة

لا تصافح باليد، واغسل يديك جيدًا بالصابون أو ضع المطهر عليهما في كل مرة تلمس فيها الأسطح غير النظيفة سواء داخل أو خارج منزلك. ويعد الاتصال المباشر بالأسطح الملوثة أكثر الطرق شيوعًا للإصابة بفيروس كورونا، وحتى العزل الذاتي لن ينجح إلى أقصى حد ممكن بدون التنظيف اليدوي الدؤوب والمتكرر.

تخصيص منطقة تعقيم

خصص منطقة تعقيم في منزلك لتغيير الملابس والأحذية قبل الدخول إلى مناطق نظيفة أخرى من المنزل، ثم ارتداء ملابس وأحذية منفصلة للأنشطة خارج المنزل، فهذا إجراء حماية إضافي لمرضى السرطان.

ارتداء الكمامة دائماً

احرص على ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المزدحمة أو الصغيرة والمغلقة، مثل المستشفيات والطائرات ومترو الأنفاق أو الحافلات، حيث يحميك ذلك من التقاط الفيروس من مصادر العدوى الخفية، فضلاً عن منعك من لمس فمك وأنفك.

نظام غذائي صحي

ثبت منذ بداية أزمة فيروس كورونا أن المناعة الذاتية للجسم هي الوسيلة الأفضل للتغلب على الفيروس، لذلك يجب تعزيز هذه المناعة من خلال تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية والبروتينات والأطعمة المغذية، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية التي تضعف المناعة.

النوم

كما هو الحال بالنسبة للنظام الغذائي، يحتاج الجسم إلى عدد كافي من ساعات النوم للحفاظ على قوة جهاز المناعة ليتمكن من مقاومة الأمراض ومن بينها فيروس كورونا. ويوصي الأطباء عادة بأن يحصل البالغون على 8 ساعات من النوم بالمتوسط.

منع الزوار

في الأحوال العادية يمكن أن تساعد زيارة المريض على رفع روحه المعنوية في مواجهة مرض السرطان، لكن خلال أزمة وباء كورونا يجب منع الزيارات والاقتصار على مقدمي الرعاية الطبية أو أفراد العائلة المقربين، للحد من التواصل مع أشخاص يحتمل حملهم للعدوى بالفيروس.

اختبار كورونا

يجب أن يخضع مريض السرطان لاختبار كورونا من وقت لآخر، حتى يتم اكتشاف الإصابة في بداياتها عند حدوثها، مما يمنح المريض فرصة أكبر للشفاء من المرض.