شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف.. حقن 119 مليون جرعة لقاح كورونا فى 67 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل العالم حملته المكبرة والتي يشهدها التاريخ لأول مرة لتطعيم أكبر عدد من سكان الأرض لوقف انتشار فيروس كورونا، وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 119 مليون جرعة فى 67 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكاله بلومبرج وكان آخر معدل يقارب 4.54 مليون جرعة في اليوم.

فى الولايات المتحدة تلقى الأمريكيون الآن جرعة واحدة على الأقل ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بدء الوباء حتى الآن، وتم إعطاء 36.7 مليون جرعة.

فيما أظهر إحصاء لرويترز، أن ما يزيد على 104.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و276 ألفا و158، وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

فيما أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيجرى إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا رسميا منتصف الشهر الجارى، مضيفا أن الموقع حاليا جاهز لكن سيجرى توفير الكميات الخاصة باللقاح أولا حتى يكون متوفرا للفئات الأولى بالتطعيمات أولا بأول.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إن جميع اللقاحات التى يجرى استيرادها آمنة وليس هناك أفضلية للقاح على الأخر، وتابع: جميع نتائج اللقاحات واحدة فهى تعطى الحماية، وكذلك تمنع من الدمول في مضاعفات خطرة جراء الإصابة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عمليات التطعيمات منتظمة في مستشفيات العزل والحميات والصدر، وهناك نسب كبيرة في الراغبين في الحصول على التطعيمات.