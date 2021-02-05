شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بريطانيون: يجب التعامل مع أعراض البرد الشائعة كعلامة محتملة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجموعة من الأطباء وخبراء الرعاية الصحية في بريطانيا، ضرورة التعامل مع أعراض نزلات البرد الشائعة على أنها علامة على فيروس كورونا، ووفقًا للتقارير ، وقع 140 من الممارسين العامين وخبراء الرعاية الصحية في شرق لندن رسالة مفتوحة إلى كبير المسئولين الطبيين كريس ويتي والدكتورة سوزان هوبكنز من الصحة العامة في إنجلترا، مطالبين بإدراج الأمراض الشائعة تحت أعراض فيروس كورونا المحتملة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" قال الأطباء العامون إن المرضى عادة ما يعانون من أعراض نموذجية لنزلات البرد مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع قبل أن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، كما إنهم يحثون الناس على التصرف مثل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ينشرون الفيروس عن غير قصد معتقدين أنه مجرد نزلة برد شتوية.

وقال أحد الأطباء العامين، الدكتور أليكس سوهال ، المؤلف المشارك للرسالة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، "هؤلاء المرضى لم يفكروا في كثير من الأحيان في أنهم قد يكونون مصابين بكورونا ولم يعزلوا ذاتيًا في الأيام الأولى عندما كانوا أكثر عدوى ".

وأوضح: "تركز الحملة الدعائية الوطنية على السعال وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشم أو التذوق كأعراض يجب أن تكون على دراية بها - فقط المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض هم القادرون على الوصول إلى اختبار كورونا عبر الإنترنت من خلال موقع حجز اختبار NHS . "

وقال سوهال إن "من الضروري الآن تغيير تعريف حالة كورونا في المملكة المتحدة ومعايير الاختبار لتشمل الزكام (سيلان الأنف) والبرد، مما يجعلها متوافقة مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: "أخبر الجمهور ، وخاصة أولئك الذين يضطرون إلى الخروج للعمل وأصحاب العمل ، أنه حتى أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة (ليس فقط السعال وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الرائحة أو التذوق) يجب ألا يخرجوا ، مع إعطاء الأولوية للأولوية الخمسة أيام العزلة الذاتية عندما يكون من المرجح أن يكونوا معديين".

اعراض فيروس كورونا الأخرى

بينما تستمر قائمة أعراض كورونا في الزيادة والتوسع ، فإن بعض العلامات الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا الجديد هي كما يلي.

- حمى

- سعال جاف

- آلام العضلات والمفاصل

- فقدان حاسة الشم والتذوق

- آلام في البطن وغثيان

- آلام في الحلق - ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء

خطوات يجب اتخاذها

في حال واجهت أو ظهرت لديك أي من الأعراض المرتبطة بكورونا، فإن أفضل طريقة لتأكيد حالتك الطبية هي اختبار نفسك.

بمجرد القيام بذلك ، اعزل نفسك حتى تتلقى تقاريرك.

اتبع إرشادات كورونا وحافظ على التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات، خاصة في الأماكن المزدحمة، ارتدِ الأقنعة وعقم المناطق التي يتم لمسها كثيرًا.