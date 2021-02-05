شكرا لقرائتكم خبر عن ليس البرتقال فقط.. 7 أطعمة غنية بفيتامين «c» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير طبي عن وجود أطعمة تحتوي على فيتامين “C” الموجود بفاكهة البرتقال.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف أنديا” فإن هذا النوع من الفيتامينات ضروي لتقوية جهاز المناعة لجسم الإنسان وخاصة في ظل فصل الشتاء وانتشار فيروس كورونا، وفيما يلي أهم الأطعمة التي تحتوي على هذا النوع من الفيتامين.

الفراولة

يحتوي كوب واحد من الفراولة على حوالي 87.4 مجم من فيتامين C، وليس هذا فقط، فالفراولة توفر لك جرعات مناسبة من حمض الفوليك والمركبات الأخرى التي تعزز صحة القلب.

القرنبيط

سواء كان نيئاً أو مطهواً على البخار، فإن تناول رأس صغير من القرنبيط يمنحك 127.7 مجم من فيتامين C مع 5 جرامات من الألياف و 5 جرامات من البروتين.

الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم هضمي يساعد على تكسير الطعام وتقليل الانتفاخ. يعمل البروميلين كعامل طبيعي مضاد للالتهابات يساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد التمرين الشاق. تحتوي حصة واحدة من الأناناس على 78.9 مجم من فيتامين C.

البروكلي

له خصائص تمنع السرطان. حصة واحدة من هذه الخضروات تحتوي على 132 مجم من فيتامين C والألياف.

المانجو

غني بفيتامين C بكثرة. تحتوي حبة مانجو متوسطة الحجم على حوالي 122.3 مجم من فيتامين C.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر منخفض في السعرات الحرارية وغني بكثافة بالعناصر الغذائية المختلفة التي تحسن الحالة المزاجية. تحتوي 100 جرام من الفلفل الأحمر على حوالي 127.7 مجم من فيتامين C.

الكرنب

مليء بخصائص مضادة للسرطان. وهو غني بالمغذيات النباتية والألياف. تحتوي حصة واحدة من الكرنب على حوالي 74.8 مجم من فيتامين C.