إنجاز إماراتي.. تطعيم 4 ملايين بلقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، الجمعة، أن عدد جرعات لقاح كورونا، التي تم تقديمها منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح تجاوز 4 ملايين جرعة.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الجمعة، أن مجموع من تلقوا اللقاح بلغ 4,008,160 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 40.53 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك نتاج جهود القطاع الصحي ووعي مجتمع دولة الإمارات بأهمية اللقاح وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة كورونا والمضي قدما نحو التعافي.

إنجاز إماراتي





وقال عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بهذه المناسبة، إن الوصول إلى هذا العدد يعتبر إنجازاً يضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لكافة أفراد المجتمع.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من قيادة الإمارات، التي تؤكد أنَّ صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط والبرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي.

وأشار العويس إلى أنَّ التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح "كوفيد- 19" يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف أنحاء الإمارات، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع من المواطنين والمقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة وأبطال خط الدفاع الأول، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقديم اللقاح لجميع سكان الإمارات بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

ولفت إلى أن الإقبال المتزايد من أفراد المجتمع الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح، يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالإمارات، إضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع في قدرات دولة الإمارات على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي.

وأكد أهمية دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة لكوفيد- 19.