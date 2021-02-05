"الصحة العالمية" تكشف "لغز كورونا": قد يكلفنا سنوات من البحث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو في الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية ويزور مدينة ووهان بوسط الصين إنه لن يتفاجأ بمدى صعوبة الوصول إلى منشأ جائحة كورونا.

وأكد دومينيك دواير، خبير الميكروبات والأمراض المعدية، أن الأمر يحتاج أعواما من البحث.



وأشار إلى أن الفريق في ووهان دخل الأماكن التي طلب من السلطات الصينية دخولها، حيث يحاول معرفة تفاصيل الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا الذي رُصد لأول مرة في ووهان.

وتابع: "يعلم الجميع كيف انتشر من سوق هوانان في ووهان، لكن المفتاح هو ما حدث في هذا الوقت وقبله".

لغز كوفيد- 19

وأضاف دواير، وهو خبير أسترالي في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبب للإيدز وعمل مع منظمة الصحة خلال تفشي سارس وإنفلونزا الطيور، أن لغز كوفيد-19 هو أن أوائل حاملي الفيروس بدون أعراض ربما لم يعلموا بإصابتهم.

وزار فريق المحققين مستشفيات ومنشآت أبحاث وسوق المأكولات البحرية الذي سجل أول انتشار للفيروس، وإن كانت اتصالاته في ووهان مقصورة على زيارات ينظمها الصينيون.

وذكر دواير أن الفريق أنهى زياراته الميدانية ويستعد لتقديم نتائجه بأوضح ما يمكن نظرا لحجم الاهتمام بتقريره المتوقع قبيل انتهاء تصريح إقامته في الصين البالغ 28 يوما تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل.

وقال إن هناك الكثير من العمل المطلوب لمعرفة كيفية نقل الحيوانات، ومنها الخفافيش، للفيروس، فضلا عن الأجساد المضادة في أجساد المصابين المرض بدون أعراض.