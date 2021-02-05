اليمن يتسلم أول دفعة من لقاحات كورونا في مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوقع أن يحصل اليمن على أول دفعة من اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" تضم 2.3 مليون جرعة بحلول مارس/آذار عبر آلية "كوفاكس".

ومن الممكن أن تمول السعودية بشكل منفصل تطعيم نحو 50% من السكان، حسبما ذكرت وكالات مشاركة في الأمر.



وقال فيليب دواميل، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن لرويترز: "قدمت الحكومة اليمنية طلباً لآلية كوفاكس لتغطية الاحتياجات المبدئية لنحو 23%من سكان اليمن، أي نحو 14 مليون جرعة"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف: "تم التأكيد على أول دفعة وتضم 2.3 مليون جرعة، ويتعين أن تكون جاهزة بحلول نهاية فبراير/شباط أو أوائل مارس/آذار، وفقاً لتوفر اللقاحات لدى الموردين.

وتابع أن اليمن سيحصل على لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس نظرا لإمكانية تخزينه في منشآت التبريد المتاحة هناك بالفعل.