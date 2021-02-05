شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أمراض تكشف عنها خزعة الكبد أخطرها السرطان وداء ويلسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد عضو حيوي يقوم بالعديد من الأشياء التي يحتاجها الجسم للعمل والبقاء على قيد الحياة، وقد يصاب الكبد بالعديد من المشاكل الصحية كالتليف والأورام السرطانية، ويتطلب الأمر أخذ عينة أو خزعة منه كإجراء طبي يتم فيه إزالة كمية صغيرة من أنسجة الكبد جراحيًا، بحيث يمكن تحليلها في المختبر، عادة ما يتم إجراء خزعات الكبد لتشخيص أمراض مثل تليف الكبد، أو للكشف عن العدوى أو الالتهاب أو الخلايا السرطانية.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يتم إجراء خزعة من الكبد لمساعدته على تحديد السبب وراء الشعور بالكثير من الأعراض أبرزها مشاكل الجهاز الهضمي، ألم بطني مستمر، وجود كتلة بالربع العلوي الأيمن بكتلة البطن، عادةً ما يتم إجراء خزعة الكبد إذا تلقيت نتائج غير طبيعية من اختبارات الكبد الأخرى، أو إذا كان لديك ورم أو كتلة في الكبد، أو إذا كنت تعاني من حمى ثابتة غير قابلة للتفسير، تسمح الخزعات أيضًا للأطباء بمعرفة ما إذا كانت هناك حالة غير السرطان تسبب الأعراض.

​أمراض تكشف عنها خزعه الكبد

يمكن لطبيبك استخدام خزعة الكبد للمساعدة في تشخيص أو مراقبة عدد من اضطرابات الكبد. تتضمن بعض الحالات التي تؤثر على الكبد والتي قد تتطلب خزعة ما يلي:

أمراض الكبد الكحولية، التهاب الكبد المناعي الذاتي، التهاب الكبد المزمن (ب أو ج)، داء ترسب الأصبغة الدموية (الكثير من الحديد في الدم)، مرض الكبد الدهني غير الكحولي، تليف الكبد الصفراوي الأولي (الذي يؤدي إلى تندب الكبد)، التهاب القنوات، داء ويلسون (مرض كبدي وراثي تنكسي ينتج عن زيادة النحاس في الجسم).

كيفية التحضير لخزعة الكبد

التوقف عن تناول أي أدوية تؤثر على النزيف ، بما في ذلك مسكنات الألم ومضادات التخثر وبعض المكملات الغذائية، يتم سحب دمك لفحص الدم، لا تشرب أو تأكل لمدة تصل إلى 8 ساعات قبل الإجراء.

هناك ثلاثة أنواع أساسية من خزعات الكبد:

عن طريق الجلد: تسمى أيضًا الخزعة بالإبرة، وتتضمن هذه الخزعة إدخال إبرة رفيعة عبر البطن إلى الكبد.

عبر الرقبة: يتضمن هذا الإجراء عمل شق صغير في الرقبة يتم إدخال أنبوب رفيع ومرن من خلال الوريد الوداجي للرقبة إلى الكبد، تُستخدم هذه الطريقة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف.

بالمنظار: تستخدم هذه التقنية أدوات تشبه الأنبوب، تجمع العينة من خلال شق صغير في البطن.

يعتمد نوع التخدير الذي يعطيك إياه طبيبك على نوع خزعة الكبد التي يجريها. تستخدم الخزعات عن طريق الجلد وعبر الوداجي التخدير الموضعي هذا يعني أن طبيبك يخدر المنطقة المصابة فقط، وتتطلب الخزعات بالمنظار أن تكون تحت تأثير التخدير العام ، لذلك ستكون في نوم عميق أثناء العملية.