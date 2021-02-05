شكرا لقرائتكم خبر عن رذاذ مطهر للأنف يُظهر فاعلية ضد الفيروسات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق من العلماء الدوليين مؤخرًا بالتحقيق في فعالية مطهر للأنف يحتوى على مادة PVP-1، وهو مركب من البولي فينيل بيروليدون واليود ، في الوقاية من عدوى فيروس كورونا .

و لاحظ العلماء أن تركيبة PVP-1 المستخدمة في رذاذ الأنف المتاح تجاريًا (Nasodine) تعمل على تعطيل نشاط فيروس كورونا في غضون فترة زمنية قصيرة، وذلك وفقا لموقع ما قبل الطباعة bioRxiv *.

ونظرًا لأن تسرب الفيروس من تجويف الأنف والجهاز التنفسي العلوي هو الأسلوب الأساسي لانتقال العدوى ، فإن التخلص العلاجي المبكر من فيروس كورونا في التجويف الأنفي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر انتقال العدوى من شخص لآخر وكذلك انتشار العدوى.

في الدراسة الحالية ، قام العلماء بفحص فعالية مركب PVP-1 في القضاء على عدوى كورونا من خلال إجراء سلسلة من التجارب في المختبر، ومن المعروف أن PVP-1 يحتوي على مجموعة واسعة من التأثيرات المضادة للميكروبات ويستخدم بشكل روتيني كمطهر للجلد والأغشية المخاطية.

في هذه الدراسة ، قام العلماء على وجه التحديد بتقييم فعالية بخاخ الأنف المطهر Nasodine المتاح تجاريًا ، والذي يحتوي على تركيبة معتمدة إكلينيكيًا بنسبة 0.5 ٪ من PVP-1.

بعد التجارب، لاحظ العلماء أن Nasodine يمكن أن يمنع تمامًا تكرار فيروس كورونا في غضون 15 ثانية من التعرض، علاوة على ذلك ، لم يتم اكتشاف أي فيروس قابل للحياة بعد 15 دقيقة من العلاج.

كشفت الدراسة أن Nasodine ، وهو عبارة عن تركيبة بخاخ للأنف تمت الموافقة عليها إكلينيكيًا بنسبة 0.5٪ من PVP-1 ، لها نشاط كبير مضاد للفيروسات ضد فيروس كورونا ، ويمكن استخدامها في القضاء المبكر على الفيروس في تجويف الأنف. لإدارة جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل ، يمكن استخدام Nasodine جنبًا إلى جنب مع تدابير التحكم الأخرى لمنع انتقال الفيروس.