شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تسحب طلبها للحصول على إذن استخدام الطوارئ للقاح كورونا بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سحبت شركة الأدوية الأمريكية فايزر طلبها للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح كورونا في الهند، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الشركة، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news الهندية، يأتي ذلك بعد أن شاركت الشركة في اجتماع لجنة خبراء الموضوع لهيئة تنظيم الأدوية في الهند (DGCI) يوم الأربعاء الماضى، وبعد ذلك قررت سحب طلبها.

وفي بيان ، قال المتحدث باسم شركة Pfizer إنها ستعيد تقديم طلب الموافقة الخاص بها بمعلومات إضافية عندما تصبح متاحة في المستقبل القريب، وتقدمت شركة فايزر بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ إلى DCGI في 6 ديسمبر الماضى.

وأوضح المتحدث" عملاً بترخيص الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الخاص بها ، شاركت شركة فايزر في اجتماع لجنة الخبراء المعنيين بهيئة تنظيم الأدوية في الهند في 3 فبراير بناءً على المداولات في الاجتماع وفهمنا للمعلومات الإضافية التي توفرها الجهة المنظمة قد تحتاج ، قررت الشركة سحب طلبها في هذا الوقت ، مضيفا" وتظل شركة Pfizer ملتزمة بإتاحة لقاحها للاستخدام من قبل الحكومة في الهند ومتابعة المسار المطلوب للاستخدام في حالات الطوارئ التفويض الذي يتيح توفير هذا اللقاح لأي نشر في المستقبل ".

أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تستخدم لقاح فيروس كورونا الجديد الذي تم تطويره بالاشتراك بين شركتي Pfizer و BioNTech. كندا والمكسيك والولايات المتحدة من بين الدول التي وافقت لاحقًا على لقاح Pfizer-BioNTech Covid-19 لمواطنيها.

أظهرت دراسة جديدة أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر "وقائية للغاية" بعد 3 أسابيع من الحصول على التطعيم. وقال باحثون في جامعة إيست أنجليا (UEA) إن لقاح Pfizer و BioNTech ظل فعالاً بعد 21 يومًا دون جرعة "زيادة" في الإطار الزمني الموصى به.

ووفقا لتقرير جريدة "mirroo" فقد واجهت الحكومة البريطانية انتقادات بشأن قرارها تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاحات Covid-19 حتى 12 أسبوعًا بعد الأولى، حيث أثار البعض مخاوف بشأن مستوى المناعة من حقنة واحدة.