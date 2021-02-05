شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون الأمريكية تتقدم بطلب لـFDA لترخيص لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت شركة جونسون أند جونسون بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لترخيص لقاح فيروس كورونا ONE-SHOT الذي يمنع 100٪ من حالات دخول المستشفى والوفيات لـمصابى كورونا ، ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة خلال أسابيع وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية".

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح J & J مقابل 1 مليار دولار ، مما يجعل سعر كل جرعة حوالي 10 دولارات ، ونظرًا لأن لقاح J & J هو جرعة واحدة فقط ولا يحتاج إلى تخزينه في الفريزر ، فقد يساعد في سرعه توزيعه وحقن عدد كبير من الأشخاص وتحصينهم من مرض كورونا.

جاء طلب الشركة المصنعة للأدوية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أعقاب تقريرها الصادر في 29 يناير الماضى والذي قالت فيه إن اللقاح لديه معدل 66% في الوقاية من العدوى في تجربته العالمية الكبيرة، كما أن اللقاح فعال بنسبة 57٪ في جنوب إفريقيا، حيث ينتشر نوع من الفيروس الذي يضعف فعالية اللقاح، إذا وافق المنظمون على اللقاح ، فسيكون هذا اللقاح الثالث التي يتم توفيرها للجمهور الأمريكي بعد الموافقة على لقاحات من شركتى فايزر ومودرنا ديسمبر الماضى.

يأتي اللقاح وسط مخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة بسبب البديل البريطاني الأكثر عدوى واحتمالية انخفاض فعالية اللقاح ضد البديل الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا.

قال الدكتور بول ستوفيلز ، كبير المسئولين العلميين في J & J: "إن تقديم اليوم للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للقاح الاستقصائي أحادي الجرعه لفيروس كورونا هو خطوة محورية نحو تقليل عبء المرض على الناس على مستوى العالم ووضع حد للوباء".

مضيفا:" بعد الحصول على ترخيص لقاح كورونا التجريبي للاستخدام في حالات الطوارئ ، نحن على استعداد لبدء الشحن نحن نعمل بإلحاح كبير لإتاحة لقاحنا التجريبي للجمهور في أسرع وقت ممكن.، فعلى عكس اللقاحين المصرح بهما حاليًا من شركة Pfizer و Moderna ، لا تتطلب J & J's جرعة ثانية أو تحتاج إلى شحنها مجمدة، كما أنه لا يستخدم تقنية mRNA الجديدة ولكنه يجمع بين المادة الوراثية من الفيروس الجديد وجينات الفيروس الغدي الذي يسبب نزلات البرد للحث على الاستجابة المناعية، إنها نفس التقنية التي استخدمتها الشركة لصنع لقاح تجريبي للإيبولا للأشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أواخر عام 2019.