طرق زيادة الذكاء عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 فبراير 2021 12:35 مساءً - صار العلم يبحث بثقة عمّا يجعل الأطفال أكثر سعادة، وما نوع الأبوة والأمومة الأفضل وما الذي يجعل العائلات سعيدة؟

ولكن ما الذي يجعل الأطفال حتى سنوات المراهقة أكثر ذكاءً؟ إليك 10 نصائح يقول العلم إنها يمكن أن ترفع من درجة ذكائه. الدكتور محمد بن جرش، كاتب وباحث إماراتي، يعطي بعض النصائح التي تحرك ذكاء الطفل.

1) دروس الموسيقى

دروس الموسيقى

أظهر الأطفال في المجموعات الموسيقية زيادات أكبر في معدل الذكاء الشامل؛ لأنه يمنح الطلاب مزايا تعليمية في الفصل الدراسي.

2) اجعلي طفلك يوزع أوقاته

دعيه يوزع أوقاته

أي ادفعيه أن يقضي وقتاً في اللعب، وأكثر من المكتبة. لقراءة ما يفيده،. وفي دراسة على مجموعة من الأطفال، ممن ثبت أنهم يجمعون بين اللعب والقراءة، تم تصوير أدمغتهم، وتبين أنهم يلتقطون الكلمات الجديدة بنسبة 20٪ أسرع.

3 ) دعي طفلك ينام لساعات كافية

النوم لساعات كافية

هناك علاقة بين درجات الذكاء ومتوسط كمية النوم. ففي دراسة بريطانية أجريت على 3000 طالب في المرحلة الثانوية كان متوسط نوم المراهقين الذين حصلوا على علامة أ حوالي خمس عشرة دقيقة أكثر من طلاب الدرجة الثانية ب.

4) علمي طفلك الانضباط

علميه الانضباط

من شروط الانضباط، توافر قوة الإرادة، حيث أظهرت العشرات من الدراسات أنها أهم ما يرفع درجة الذكاء، فالطلاب الذين تتوافر لديهم قوة الإرادة، حصلوا على درجات أعلى في فصولهم الدراسية، ولديهم عدد أقل من الغياب وقضوا وقتًا أقل في مشاهدة التلفزيون وساعات أكثر في أداء الواجبات المنزلية. يقول الدكتور... "الانضباط الذاتي تنبأ بالأداء الأكاديمي من حيث الموهبة الفكرية".

5 ) دربيه بالأنشطة الحركية

دعيه يتحرك

علميه الأشياء الحركية، وليس من خلال الاستماع إليها واستيعابها فقط، على سبيل المثال لو كنت تريدين تحفيظه مقطعاً ما، فمن الأفضل أن تقضي 30 بالمائة من وقتك في قراءته له، و 70 بالمائة الأخرى من وقتك في اختبار معرفته بهذا المقطع، وتمثيله، كي لا يتفاجأ إذا تعرّض لمثله.

6) كافئيه؛ لكن في الوقت المناسب

مكافأة

بشكل عام، سيكون من الأفضل أن يأكل الأطفال بشكل صحي طوال الوقت، فقد أظهرت الأبحاث أن الأطعمة الصحية تجعله سريع الانتباه والتفكير.

لكن هناك دائماً استثناءات. فلا يوجد طفل يأكل طعاماً صحيًا طوال الوقت. لكن المفارقة هي أن الأطفال غالبًا ما يتناولون الأطعمة "السيئة" في الوقت الخطأ.

مثلاً تظهر الأبحاث أن الكافيين والسكر يمكن أن يرفعا الأداء المعرفي؛ لارتباطهما بالذاكرة مباشرة، فلا بأس من فنجان قهوة قبل الامتحان.

وإذا كان الأطفال سيأكلون من حين لآخر الحلوى والصودا، فربما يكون من الأفضل إعطاؤها لهم أثناء الدراسة ثم عندما يكونون في حالة استرخاء.

7) ابتكري أجواء المرح والسعادة في البيت

مرح وسعادة

يكون الأشخاص السعداء أكثر نجاحًا من غير السعداء في العمل والحب. يحصلون على تقييمات أداء أفضل، ولديهم وظائف مرموقة، ويكسبون رواتب أعلى. هم أكثر عرضة للزواج، وبمجرد أن يتزوجوا، يصبحون أكثر رضا عن زواجهم.

8) تحكمي بالعامل الوراثي

تحكمي بالعامل الوراثي

صحيح أن جيناتك الخاصة أنت وشريكك لها تأثير كبير على أطفالك. لكن الطريقة التي تربين بها أطفالك، تتغلب على هذه الجينات، إن لم تكن مرغوبة تماماً، فحاولي دائماً العيش في حي لطيف وألحقيه بمدارس جيدة، ثم تأكدي أنه يقضي من أوقاته مع أطفال أذكياء؛ فهذه الأمور ستحدث فرقاً في تربية طفل مستقر عاطفياً، فالأطفال يتأثرون بعادات أقرانهم، وتحصيلهم الدراسي.

بعد توافر هذه الشروط، يمكنك التحكم بجينات طفلك السيئة من خلال التربية.