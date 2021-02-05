رجيم البيض والسمك لتفتيت الدهون العنيدة

بيروت - نادين محمد - ليس من السهل تفتيت الدهون العنيدة. فهذا يحتاج الى بذل الكثير من الجهود. وفي هذا السياق يجب اتباع نظام غذائي صارم وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. لكن من الممكن ايضاً اتباع حميات مؤقتة منها رجيم البيض والسمك الذي يساعد على خسارة الوزن وتذويب الدهون العنيدة في مدة لا تقل عن 7 ايام.

طريقة الرجيم



يقوم رجيم البيض والسمك الذي يعمل على تفتيت الدهون العنيدة والصعبة على تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات. كما يجب الامتناع في هذه الحالة عن استهلاك المأكولات التي تحتوي على النشويات مثل المعكرونة والبطاطا والارز الابيض.

اليوم الاول

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الفطور. بيضة مسلوقة، قطعة صغيرة من لحم الحبش الخالي من الدهون.

وجبة خفيفة. نصف حبة افوكادو.

الغداء. طبق من سلطة البروكولي مع القرنبيط والطماطم.

وجبة خفيفة. طبق من سلطة التونا مع الخضار.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم السمك المشوي، طبق من سلطة الهليون.

اليوم الثاني

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الفطور. كوب من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، قبضة من المكسرات النيئة من دون ملح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، بيضتان مسلوقتان مع القليل من الفاصوليا المسلقة.

وجبة خفيفة. طبق سلطة مع الجزر المبشور.

العشاء. قط عة متوسطة الحجم من السلمون المشوي، طبق من السلطة الخضراء.

اليوم الثالث

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الفطور. بيضتان مسلوقتان، حبة تفاح.

الغداء. طبق من الفطر المشوي، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز، نصف كوب من قطع الفاكهة المختلفة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المطهوة على البخار من دون ملح.

اليوم الرابع

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الفطور. طبق من العجة الخفيفة مع الاعشاب.

الغداء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من الخضار المطهوة على البخار او المشوية.

وجبة خفيفة. كوب من قطع الفواكه المشكلة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع الثوم والحبق، طبق من سلطة الخضار.

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اليوم الخامس

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الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من القمح الكامل، قطعة صغيرة من الجبنة الخفيفة، بيضة مسلوقة، كوب من الحليب خفيف الدسم.

الغداء. بيضتان مسلوقتان، طبق شوربة خضار من دون دهون.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي من دون دهون، طبق من السلطة.

اليوم السادس

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الفطور. طبق من البيض المسلوق مع الفطر المشوي، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق من الخضار المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

وجبة خفيفة. قبضة من المكسرات النيئة مع بضع حبات زبيب.

العشاء. طبق شوربة محضر من دون دهون.

اليوم السابع

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الفطور. قطعة صغيرة من لحم الحبش الخالي من الدهون، بيضة مسلوقة، قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

الغداء. قطعة صغيرة من السمك المشوي من دون ملح.

وجبة خفيفة. كوب من عصير الكرفس والخيار.

العشاء. طبق صغير من الارز البني المطهو على البخار مع رشة من زيت الزيتون، طبق من الخضار المطهوة على البخار.

ومن المهم في موازاة اتباع رجيم البيض والسمك السهل الذي يعمل على اذابة الدهون العنيدة والصعبة ان يتم شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً. كذلك من المفيد جداً الحرص على ممارسة التمارين الرياضية من 3 الى 4 مرات اسبوعياً.

