"الصحة العالمية": يجب التعاون لتسريع عمليات التطعيم بأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن على أوروبا ومجموعات تصنيع الأدوية العمل سوياً لتسريع عمليات التلقيح ضد كورونا، معرباً عن قلقه إزاء فاعلية اللقاحات على نسخ متحورة للفيروس.

وقال مدير المنظمة في أوروبا هانس كلوج: "علينا أن نكون مستعدين لمشكلات جديدة مع نسخ متحورة للفيروس بتعزيز قدرة الدول فيما يتعلق بالتسلسل الجيني"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وفي الاتحاد الأوروبي تم تلقيح ما نسبته 2.5% من المواطنين بجرعة لقاح أولى، وسط الأمل بتسريع العملية مع إعلان العديد من المختبرات عن زيادة عمليات تسليم اللقاحات.

وقال: "علينا أن نتكاتف لتسريع عمليات التطعيم مع شركات أدوية منافسة لضم الجهود من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، هذا ما نحتاجه".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت اللقاحات المتوفرة منذ ديسمبر/كانون الأول ستكون فعالة ضد نسخ متحورة جديدة للفيروس أجاب كلوج: "هذا هو السؤال الكبير.. أشعر بالقلق".

وقال "إنه تذكير قاس بأن الفيروس لا يزال يتحكم بالإنسان".

وفيما تبدو المعركة ضد الوباء أكثر صعوبة مما كانت عليه في ديسمبر/كانون الأول مع توفر اللقاحات الأولى، إلا أن كلوج بدا متفائلاً.

وقال: "أعتقد أن النفق أطول مما كنت أظن في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، لكن سيكون من الممكن التحكم فيه والحد منه بدرجة أكبر هذا العام".

وكرر دعوة المنظمة للدول الغنية إلى أن تظهر تكاتفاً نحو الدول الفقيرة غير القادرة على شراء لقاحات، وحض الدول الغنية على تشارك جرعاتها بعدما تقوم بتلقيح شريحة من سكانها.

وقال: "ربما إذا قامت دول الاتحاد الأوروبي بتلقيح 20% من سكانها، أي الأشخاص الأكبر سناً وموظفو الرعاية الصحية والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، ربما تكون تلك اللحظة التي يمكنهم فيها البدء بتشارك بعض اللقاحات".