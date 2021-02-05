باحثون: الألمان يمارسون الجنس أفضل في ظل كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمارس الألمان الجنس الآن بشكل أفضل بفضل جائحة كورونا، حسبما أظهرت نتائج دراستين أجراهما باحثون ألمان، ولم يتم نشرهما بعد.

وبحسب استطلاع أجرته جامعة ميرسبورج الألمانية، قال 72% من الرجال المشاركين في استطلاع إن علاقاتهم الجنسية لم تتدهور بسبب الجائحة، بينما قال 16% إنها تحسنت.

ووفقا للمشرف على الدراسة، أستاذ علم الجنس والتربية الجنسية يورجن فوس، يعتقد 12% فقط من الرجال الشركاء أن وضعهم صار أسوأ مما كان عليه قبل الإغلاق.

ومن بين النساء المشاركات في الاستطلاع، لاحظت 30% تحسنا في علاقتهن الجنسية، في حين قالت 58% منهن إن الوضع لم يتغير، وقالت 12% إنه ساء.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة دولية أجراها معهد أبحاث الجنس بالمركز الطبي الجامعي "هامبورغ إيبندورف" (UKE) نتائج مماثلة.

وقالت يوهانا شرودر، رئيسة الجزء الألماني من الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يشهد نصف المشاركين في الاستطلاع تغييرا في حياتهم الجنسية كشريك. ومن النصف الذي شهد تغييرات، كان المشاركون الذين تحدثوا عن تغييرات إيجابية هم الأكثر".

كما شاركت في الدراسة معاهد في تركيا وكرواتيا والبرتغال والسويد وهولندا وفرنسا والتشيك.

وأوضح المعالج النفسي فولفجانج كروجر، وهو مؤلف كتاب عن "الحياة الجنسية المُرضية"، أن "الناس ينامون في الأساس مع بعضهم بعضا أكثر خلال فترة الإغلاق هذه.. نتوقع أن يحصل أكثر من 50 في المئة من الأزواج على تجربة جنسية أفضل".

وأضاف كروجر: "في أوقات الأزمات، تتكثف العلاقات الرومانسية والجنسية بشكل عام.. الحب والجنس طرق للحصول على الشعور بالأمان".