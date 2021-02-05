إيطاليا: لقاحات "فايزر وموديرنا" ضد كورونا آمنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت السلطات الصحية الإيطالية أن لقاحات كورونا التي تصنعها فايزر/بيونتيك، وموديرنا، آمنة بعد تقييم الآثار الناتجة عن إعطاء 1.5 مليون جرعة.

ووفقا للوكالة الطبية الإيطالية، فإن اللقاحات لها "سجل آمن جيد"، بناء على تقييم 7330 تقريرا عن ردود الفعل السلبية المشتبه بها، التي تم جمعها في الفترة بين 27 ديسمبر/كانون الأول و26 يناير/كانون الثاني.

ومن ردود الفعل، أبلغ 92 % من الأشخاص عن مشاكل بسيطة مثل الألم في مكان الحقن أو ارتفاع درجة الحرارة أو التعب أو آلام العضلات.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم باستخدام لقاح فايزر/بيونتيك، ثم شرعت في إعطاء لقاح موديرنا في 14 يناير.

وتم رصد 469 تقريرا حول كل 100 ألف جرعة، معظمها في يوم التطعيم أو في اليوم التالي.

ومن التقارير التي تلقتها الوكالة تم تصنيف 6ر7 % منها على أنها "خطيرة"، ومن بين هذه، فإن ثلاثة من كل أربعة أشخاص لم يكونوا بحاجة إلى رعاية في المستشفى.

وقالت الوكالة إنه تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة بعد التلقيح لا علاقة لها باللقاح.

وقالت الوكالة إن عدد التقارير الكبير لا يعني أن هناك مشاكل خطيرة وغير متوقعة في اللقاح، لكنه يظهر تقدم نظام مراقبة سلامة الأدوية.

وأشارت البيانات الصادرة يوم الخميس إلى أنه تم تقديم 23ر2 مليون جرعة من اللقاح في إيطاليا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 60 مليون نسمة.