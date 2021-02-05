إسرائيل تمدد "عزل كورونا".. وتخفيف القيود خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها مددت ثالث عزل عام في البلاد لمكافحة كورونا إلى الأحد، وستبدأ بعد ذلك في تخفيف القيود تدريجياً.

وصدر القرار، الجمعة، قبل ساعات من انتهاء أجل العزل العام، في أعقاب خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف وزير الدفاع بيني جانتس حول مدة العزل وفاعليته وعدم انتظام تطبيقه.



وفرضت الحكومة الإسرائيلية العزل العام الثالث في 27 ديسمبر/كانون الأول، بعد قليل من بدء إسرائيل أسرع حملة تطعيم في العالم للوقاية من الفيروس.

وأسهم الإجراءان في الحد نوعاً ما من عدد الوفيات بالفيروس ومن الإصابات الحادة في الوقت الذي تنتشر فيه سلالات متحورة من الفيروس شديدة العدوى.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية تم تسجيل 675618 إصابة بكوفيد-19 و5001 وفاة، ويبلغ عدد السكان 9 ملايين نسمة.

وذكر البيان الحكومي أنه بدءاً من السابعة صباح الأحد، ستُرفع القيود على الحركة داخل المدن وفيما بينها، كما يمكن إعادة فتح أماكن العمل التي لا تستقبل عملاء، وسيُسمح بدخول المحميات الطبيعية المفتوحة والمتنزهات.