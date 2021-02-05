"جونسون آند جونسون" تطلب ترخيصا طارئا للقاحها ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة الأدوية "جونسون آند جونسون" أنّها تقدّمت الخميس بطلب إلى السلطات الصحية الأمريكية، للحصول على ترخيص طارئ للقاحها المضادّ لكورونا.

وإذا حصل على الضوء الأخضر من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، فسيكون هذا اللقاح هو الثالث المصرح به في الولايات المتحدة، بعد لقاحي "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا".



وهذا اللقاح مطلوب خصوصاً لأنه يتمتع بميزتين مهمتين من الناحية اللوجستية، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة المُبرِّدات العادية، ما سيسهّل إلى حدّ كبير عملية توزيعه، كما أنه يُعطى للأشخاص بجرعة واحدة فقط.

وقال بول ستوفيلز، المدير العلمي في شركة جونسون آند جونسون: "نحن مستعدون لبدء عمليات التسليم" بمجرد منح الموافقة، واصفاً الطلب المقدّم الخميس بأنه "محطّة حاسمة".

وقدمت جونسون آند جونسون لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي وكالة الصحة العامة الفيدرالية الرئيسية في البلاد، ما يُعرف في الولايات المتحدة بأنه تصريح بالاستخدام في حالات الطوارئ.

ويجب على وكالة الغذاء والدواء الآن تشكيل لجنة استشارية حول اللقاحات ستقدّم رأيها بعد درس بيانات التجارب السريرية، وستكون مسؤولة عن تحديد ما إذا كانت فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه.

وكانت هذه الخطوة استغرقت نحو 3 أسابيع بالنسبة للقاحي فايزر/بيونتيك وموديرنا، ولكنها قد تكون أسرع هذه المرة.

وسيتعيّن بعد ذلك إعطاء الضوء الأخضر للقاح، ربما غداة إعطاء اللجنة الاستشارية رأيها.

وتعهّدت جونسون آند جونسون شحن 100 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة قبل نهاية يونيو/حزيران.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة في نهاية الأسبوع الماضي عن النتائج الأولى لتجاربها السريرية التي أجريت على نحو 44 ألف شخص في 8 دول.

وقالت إن اللقاح كان فعالاً بشكل عام بنسبة 66%، بينما ترتفع فعالية إلى نسبة 85% في الوقاية من الأعراض الشديدة للفيروس.

لكنّ هذه النتائج أثارت القلق أيضاً، فقد كان اللقاح أكثر فعالية في الولايات المتحدة 72% منه في جنوب أفريقيا 57%، حيث ظهرت نسخة متحورة من الفيروس في هذا البلد وباتت هي الطاغية فيه إلى حدّ كبير.