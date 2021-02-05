شكرا لقرائتكم خبر عن "ذراع كوفيد" أحدث الآثار الجانبية للقاح مودرنا الأمريكى ضد كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في صحيفة ديلى ستار، عن ظهور حالة مرضية جديدة تعد واحدة من الآثار الجانبية الحديثة للقاحات فيروس كورونا، والتي يطلق عليها "ذراع كوفيد"، الذى يصاب به بعض الحاصلين على تطعيمات كورونا بعد الحصول على الجرعات مباشرة.



احد الاثار الجانبية للقاح مودرنا

وأظهر التقرير أن "ذراع كوفيد" يعد من أحدث الآثار الجانبية للقاحات فيروس كورونا والتي يعانى منها بعض الأشخاص حيث يصابوا بمضاعفات شديدة تتمثل في ظهور طفح جلدى شديد على الذراعين، وتبين أن هذا العرض الجديد مرتبطا بالحصول على تطعيم لقاح مودرنا الامريكى الذى يكون في عبارة طفح دائرى على الأذرع يصاحبه حكة شديدة و احمرار مفاجئ في تلك المنطقة.

وأكد عدد من الحاصلين على لقاح مودرنا الأمريكى أنهم عانوا من تهيج واصابة المنطقة موضع جرعة اللقاح بالحكة الشديدة، استمرت لعدة أيام بعد تناول الجرعات، وذكرت إحدى الحاصلات على اللقاح أن رد فعل الجرعة الأولى كان كبيرا للغاية مما يجعلها تفكر في عدم تناول الجرعة الثانية.

يأتي ذلك بعد أن تلقى أكثر من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة الآن جرعاتهم الأولى ، بينما تلقى ما يقرب من 500000 جرعة ثانية، وكان تم ترخيص لقاح مودرنا للمملكة المتحدة ، وتم طلب 17 مليون جرعة.



الاصابة بذراع كوفيد أحدث الاثار الجانبية للقاحات كورونا

وذكر أحد الحاصلين على اللقاح بالشعور بالألم جراء بموضع الحقنة بالإضافة للشعور بالدوار، حيث أصيب بما يسمى "ذراع كوفيد" بعد مرور 10 أيام من تناول الجرعات وهو ما كان مقلق للغاية، من ظهور مضاعفات اللقاح واثاره الجانبيه عقب عدة أيام من التطعيم.