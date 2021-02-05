شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار حبس البول.. يصيبك بالتهاب المسالك البولية والفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثيرون أزمة حبس البول خلال فصل الشتاء، ونظرا للطقس البارد والشعور بالخمول والكسل يضطر الشخص الى حبس البول لفترات طويلة، الأمر الذى قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة تضر مثانتك.

وكشف تقرير صادر في موقع healthline، أن تفريغ المثانة من العادات الصحية الهامة التي يجب أن تحدث كل عدة ساعات حتى تحصل على مثانة صحية، فإن حبس البول لساعات طويلة قد يجعلك عرضة للعديد من الأمراض التي لايجب تجاهلها.

وحدد التقرير بعض الأضرار الناتجة عن حبس البول داخل المثانة:

1.قد تكون عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية

2.إذا قمت بحبس البول لساعات طويلة.تزاد احتمالية اصابتك بمرض سلس البول الذى ينتج عنه على المدى البعيد ضمور المثانة.

3.احتباس البول قد يؤدى الى حدوث مشاكل صحية عند التبول أو عدم القدرة على تفريغ المثانة بشكل صحى

4.انفجار المثانة من احد المضاعفات الخطيرة التي تحدث لك عند استمرار عادة حبس البول على المدى البعيد .

5.الإصابة بالفشل الكلوى لأن ارتجاع البول يؤدى الى الضغط على وظائف الكلى ومن ثم التأثير على طاقتها مما يؤدى إلى احتقان قنوات وخلايا الكلى

6.خطر الوفاة حيث يعانى الشخص الذى يداوم على عادة حبس البول إلى تعريض الكلى والمثانة للخطر وبالتالي قد يصاب بالفشل الكلوى المزمن الذى يؤدى الى الوفاة .

وأكد التقرير أن المثانة تحتاج الى كوبين من البول حتى يتم تفريغها، وعند حبس البول تمتلئ المثانة وتتمدد وتكون جاهزة لتخزين أكبر قدر من البول لذا قد يكون اقصى مدة تحتاجها للتفريغ من البول حوالى 3 ساعات، حيث ترتبط المثانة بخلايا المخ عن طريق عدد من المستقبلات التي تعطى مؤشر بأنها قد امتلأت وتحتاج إلى التفريغ.