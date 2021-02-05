شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى مدة حضانة فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس كورونا هو نوع من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي للإنسان والحيوان، وفي عام 2019، هاجم فيروس كورونا جميع مختلف العالم بعد أن انطلق من مدينة ووهان الصينية مركز تفشى الوباء، ليصل إلى مختلف البلدان فى فترة زمنية وجيزة،بعد أن نتج عنه مايقرب من ٢٫٢٧ مليون حالة وفاة، ونستعرض خلال السطور التالية أهم الاسئلة حول فترة حضانة فيروس كورونا من شخص لآخر، وفقا لتقرير موقع "healthline". .



س : ماذا تعرف عن فترة الحضانة؟ فترة الحضانة هي الفترة بين إصابتك بفيروس وبدء الأعراض، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فترة حضانة الفيروس التاجي الجديد تتراوح ما بين يومين إلى 14 يومًا بعد التعرض. س : ماذا تعرف عن فترة الحضانة؟ فترة الحضانة هي الفترة بين إصابتك بفيروس وبدء الأعراض، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فترة حضانة الفيروس التاجي الجديد تتراوح ما بين يومين إلى 14 يومًا بعد التعرض.

وقال تقرير حديث، تظهر الأعراض على أكثر من 97 ٪ من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في غضون 11.5 يومً من التعرض، ولكن متوسط ​​فترة الحضانة حوالي 5 أيام. ومع ذلك ، قد يتغير هذا التقدير كلما تعلمنا المزيد عن الفيروس.

بالنسبة للعديد من الأشخاص تبدأ أعراض كورونا كأعراض خفيفة ثم تزداد سوءًا تدريجيًا على مدار أيام قليلة.





س : كيف ينتقل الفيروس؟ ينتشر الفيروس في الغالب من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق أو من القطرات المتناثرة عندما يعطس الشخص المصاب بالفيروس أو يسعل.

يعد فيروس كورونا الجديد شديد العدوى ، مما يعني أنه ينتشر بسهولة من شخص لآخر.يكون الأشخاص المصابون بالفيروس أكثر عدوى عندما تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا .

على الرغم من أنه أقل شيوعًا إلا أن هناك احتمالًا أن يقوم شخص مصاب بفيروس كورونا بنقل الفيروس حتى لو لم تظهر عليه الأعراض.

من الممكن أيضًا أن ينتقل الفيروس عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس فمك أو أنفك، ومع ذلك ، فهذه ليست الطريقة الرئيسية لانتشار فيروس كورونا الجديد.

س : كيف تحمي نفسك؟ أفضل طريقة لمنع نفسك من الإصابة بفيروس كورونا الجديد هي غسل يديك كثيرًا. س : كيف تحمي نفسك؟ أفضل طريقة لمنع نفسك من الإصابة بفيروس كورونا الجديد هي غسل يديك كثيرًا.

استخدم الصابون والماء واغسل لمدة 20 ثانية على الأقل، إذا لم يكن لديك صابون وماء ، يمكنك أيضًا استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60 ٪ على الأقل من الكحول.



تشمل الطرق الأخرى لحماية نفسك ما يلي: تشمل الطرق الأخرى لحماية نفسك ما يلي:

1.ابق على بعد 6 أقدام على الأقل من أي شخص يبدو مريضًا ، وتجنب مجموعات كبيرة من الناس.

تجنب لمس وجهك .

2.لا تشارك الأشياء الشخصية مع الآخرين يتضمن ذلك كؤوس الشرب والأواني وفرش الأسنان ومرطب الشفاه.

3.امسح الأسطح عالية اللمس مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وقضبان السلم في منزلك باستخدام المنظفات المنزلية أو محلول التبييض المخفف.

4.اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين بعد لمس الأسطح مثل أزرار المصعد أو أجهزة الصراف الآلي ومقابض مضخة الغاز وعربات البقالة.

5.ابق في المنزل واتصل بطبيبك إذا بدأت تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي وتعتقد أن أعراضك متوافقة مع أعراض COVID-19.





س : ما هي الأعراض النمطية؟

عادة ما تكون أعراض الفيروس خفيفة وتتطور ببطء. الأعراض الرئيسية هي:

حمى

ضيق في التنفس

سعال

إعياء

قد تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا ما يلي:

آلام في العضلات وآلام

إحتقان بالأنف

إلتهاب الحلق

سيلان الأنف

قشعريرة ، والتي يصاحبها في بعض الأحيان اهتزاز متكرر

صداع الراس

فقدان حاسة الشم أو التذوق