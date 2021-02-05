كورونا حول العالم.. الوفيات ترتفع لـ2.276 مليون وأقل إصابات يومية بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 104.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و276 ألفاً و158.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إصابات ألمانيا ترتفع 13 ألف حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 12908 حالات إلى مليونين و264 ألفاً و909 حالات.

وأوضحت بيانات المعهد أيضاً أن عدد الوفيات ارتفع 855 حالة إلى 60597.





13575 إصابة جديدة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، تسجيل 13575 إصابة جديدة بكورونا و1682 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و899 ألفاً و820 حالة، والوفيات 162 ألفاً و922 .

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح.





أقل إصابات يومية بالصين منذ أشهر

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الصين سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 منذ أكثر من شهر، فيما يشير إلى أن أحدث موجة من المرض تنحسر قبيل عطلة العام القمري الجديد، وهي عطلة رئيسية تبدأ الأسبوع القادم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، انخفاضاً من 30 الأربعاء، وهذا أقل عدد من الإصابات يُسجل في يوم واحد منذ تسجيل 19 إصابة في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة 6 حالة محلية فقط.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة بدون أعراض 28 حالة ارتفاعاً من 12 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89669 حالة، بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

أكثر من 1200 وفاة بالبرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1232 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و56873 إصابة جديدة الخميس.

ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 228795، بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 9 ملايين و396 ألفاً و293، وهذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه البرازيل أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب الفيروس.



