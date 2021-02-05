شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "نبات" يمنحك ما يحتاجه جسمك من فيتامين "د" يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسم الإنسان للعديد من الفيتامينات لدعم عملياته الحيوية وتقوية جهازه المناعى لمقاومة الأمراض، ويعد فيتامين د من أشهر الفيتامينات الهامة للجسم بدءًا من تعزيز المناعة إلى الحفاظ على صحتنا العقلية، ويدعم فيتامين د صحتنا بأكثر من طريقة على الرغم من عدم وجود العديد من الأطعمة الغنية به، ولكن تناول المكملات الغذائية طريقة آمنة لضمان الحصول على المستويات الموصى بها من فيتامين د في حالة انخفاض مستوياته بالجسم، ومع ذلك ، فقد وجد بحث جديد أن طعامًا نباتيًا واحدًا شائعًا قد يكون قادرًا على تزويدك بالقيمة اليومية الموصى بها من فيتامين د.

في مجلة Food Science and Nutrition ، وجد أن إضافة الفطر إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في زيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم، قام الباحثون بفحص عيش الغراب الأبيض المعرض للأشعة فوق البنفسجية ، قيمت الدراسة الفوائد الصحية لكل نوع من أنواع الفطر الممنوحة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9-18 وحتى 19+. طُلب من كل مجموعة أن تأكل 84 جرامًا من الفطر.

وجد أن عيش الغراب يزيد من مستويات الألياف الغذائية والنحاس والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك والريبوفلافين والنياسين والكولين.

كان أكبر اكتشاف هو أن الفطر الذي تعرض للأشعة فوق البنفسجية ، وتناول وجبة واحدة فقط من هذه الفطر ساعد الناس إما على تلبية أو تجاوز القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين د.

وكشف تقرير صادر عن Public Health England، عن عدم قدرة فيتامين د في مواجهة وعلاج أعراض فيروس كورونا، كما زعم العديد من الخبراء خلال الفترة الماضية عن جدوى هذا الفيتامين في تعزيز المناعة للجسم خلال فصل الشتاء، طبقا لما ورد في موقع dailymail.

وكشف التقرير عن أنه لا يوجد أى إثبات علمى على فاعلية فيتامين د حتى الوقت الراهن في التخفيف أو منع الإصابة بالفيروس التاجى، كما لم يتم ربط الإصابة بالفيروس بمستوى توافره داخل الجسم، مما يعنى أنه لا توجد علاقة بين تراجع مستوى فيتامين د داخل جسدك وتعرضك للإصابة بالفيروس.