شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الحمى.. تعرف على 7 أطعمة تساعد فى خفض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الطعام دورًا مهمًا فى مد الجسم بالطاقة اللازمة واحتياجاته المختلفة، وهناك مجموعة من الأطعمة المفيدة يجب أن تكون فى كل منزل تساهم فى الوقاية من الأمراض نظرًا لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة من ألياف مضادة للأكسدة ومعادن وفيتامينات وغيرها، مع مراعاة اتباع نظام غذائى متوازن يكفل لك الاستفادة من كافة العناصر الغذائية، وتقول أخصائية التغذية الهندية شيجا ماهاجان، إن هناك قائمة مكونة من 7 أطعمة تساهم فى علاج الحمى الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة بالمنزل، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- علاج الحمى فى المنزل.. تعرف على 10 طرق للتغلب عليها: 1- التوت

يحتوى على جرعة قوية من مضادات الأكسدة التى تكافح الأمراض، ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الهندية فإن التوت البرى والتوت الأسود والفراولة تتصدر قائمة الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة.

2- الأسماك الزيتية

مثل التونة والسلمون فهى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد فى مكافحة الحمى وخفض نسبة الدهون بالدم وتجنب الجلطات الدموية المرتبطة بأمراض القلب.

3- الخضرhوات الورقية الداكنة

وتشمل اللفت والخس والسبانخ، فهى من أفضل الأطعمة لمقاومة وعلاج الحمى وغيرها من الأمراض.

4- ماء جوز الهند

يعتبر المشروب المثالى لعلاج الحمى.

5- المكسرات

غنية بالدهون الصحية التى يمكن أن تساعد فى خفض مستويات الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب، فهى تعتبر مصدر جيد للبروتين والسيلينيوم وفيتامين (هـ) وفيتامين (أ).

6- الشوربة

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والبروتينات التى يحتاجها الجسم خاصة شوربة الدجاج التى تساعد المريض فى الحفاظ على رطوبته، كما أنها تعالج الاحتقان.

7- الشاى الساخن

يمكن أن يساعد شرب الشاى الساخن فى تخفيف العديد من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، لأنه يساعد فى الحفاظ على رطوبة الجسم وتقليل الاحتقان.