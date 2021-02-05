شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد النوم المبكر عديدة منها الوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد النوم المبكر لا حصر لها، حيث أظهرت الأبحاث العلمية أن النوم مبكراً مع الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم له فوائد تنعكس على صحتك وتجعلك أكثر إنتاجية وصحة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد النوم المبكر، بحسب موقع " thegoodbody".

فوائد النوم المبكر

فوائد النوم المبكر تشمل ما يلي

جودة نوم أفضل

هناك صلة واضحة بين النوم المبكر وتحسين نوعية النوم، وقال ماثيو ووكر، خبير النوم الرائد (حاليًا أستاذ علم الأعصاب وعلم النفس في جامعة كاليفورنيا، وكذلك مؤسس ومدير مركز علوم النوم البشري) ، في كتابه الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز بعنوان لماذا ننام: "يتكون النوم من دورات مدتها 90 دقيقة ، ينتقل خلالها الدماغ من نوم حركة العين غير السريعة العميقة (non-REM) إلى حركة العين السريعة (REM) تظل الدورات متسقة إلى حد ما ولكن يتغير الانقسام بين دورات النوم".

وأوضح أن النوم بدون حركة العين السريعة هو أعمق بكثير مقارنة بنوم حركة العين السريعة (على الرغم من أن كلاهما يوفر فوائد مختلفة).

يقلل من مخاطر الأمراض

صنفت منظمة الصحة العالمية رسميًا العمل في النوبات الليلية على أنه مادة مسرطنة محتملة لأنها تتداخل مع إيقاع الساعة البيولوجية لدينا (المعروفة أيضًا باسم ساعة الجسم).

ذكرت مدرسة Ivy League Harvard الطبية أن النوم الجيد يقلل من مخاطر الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.



فوائد النوم المبكر

صحة القلب

هناك فائدة أخرى منقذة للحياة تتمثل في النوم: فهو يحافظ على صحة القلب لأنه يخفض ضغط الدم.

نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، فقد يؤدي النوم إلى تحسين نوعية حياتك أو حتى إنقاذها.

يحسن الذاكرة

تظهر إحصاءات النوم أن 7 من كل 10 طلاب جامعيين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ، ومع ذلك فقد أثبت النوم أنه وسيلة مساعدة ممتازة للذاكرة.

كشفت الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر أن النوم الجيد ، لفترة زمنية مناسبة (سبع إلى ثماني ساعات) ، له تأثير إيجابي على التعلم والذاكرة.

وهناك مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تفيد بأن النوم يساعدنا في معالجة المعلومات والاحتفاظ بها على المدى الطويل - فهي ضرورية لتعلم معلومات جديدة. إنه يحمي المعلومات المكتسبة حديثًا ويمنعنا من نسيان ما تعلمناه.



فوائد النوم المبكر

يتحكم في الوزن

هناك مجموعة من الأدلة على أن النوم هو العنصر الحاسم عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن فالنوم يوقف زيادة الوزن.

على مدى عقود ، أوضح العلماء والأطباء أن النوم غير الكافي يؤثر على إفراز الكورتيزول (هرمون ينظم الشهية) وقدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.هذا يعني أنه إذا كنت محرومًا من النوم ، يزيد خطر زيادة الوزن أو الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني.

وجدت دراسة حديثة (أغسطس 2018) أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يغير الجينات بطريقة تضر بعملية التمثيل الغذائي وتعزز السمنة.

يمكن أن يعاني الأشخاص الأصحاء من زيادة الوزن إذا قاموا بضبط الوقت الذي يذهبون فيه للنوم بشكل طفيف على أساس أسبوعي ، أو قلة النوم في أقل من خمس ليال متتالية.

علاوة على ذلك ، فإن أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم غالبًا ما يكونون متعبين للغاية للقيام بالكثير من النشاط البدني وحرق الدهون.