شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه "كيس الشيكولاتة".. تقلصات الدورة الشهرية أبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثيرات لايعرفن حقيقة مصطلح كيس الشيكولاتة، والذى يعتبر حالة مرضية تصيب النساء وتكون سببا رئيسيا في تأخر الإنجاب والحمل والإصابة بسرطانات الرحم أيضا، وهو عبارة عن كيس يحتوى على كتل دموية نتاج دورات الحيض السابقة.

وأرجع تقرير نشر في موقع healthline، سبب تسمية تلك الحالة المرضية بأكياس الشيكولاتة لأنه لونه يكون بنيا داكنا ويتشابه مع الشيكولاتة لذا أطلق عليه هذا المسمى، حيث يتواجد هذا الكيس على المبيض أو قناة فالوب، كما يمكن أن يتواجد في منطقة المثانة أو القولون.

ويرجع أسباب إصابة السيدات بكيس الشيكولاتة لعدة أسباب أبرزها الآتى:

1.الاصابة ببطانة الرحم المهاجرة، والتي تكون أسبابها وراثية إذا كان هناك تاريخ عائلى، وبالتالي تزاد خطورة إصابتك بكيس الشيكولاتة على المبيض.

2. اضطراب دورات الحيض، وتصاب الأنثى بخروج دورات الحيض إلى القناة الرحمية بدلا من المهبل مما يؤدى لتراكم دم الحيض لفترات طويلة وينتج عنها تكون أكياس الشيكولاتة.

3. اضطراب مناعى، والذى يجعلك عرضة للإصابة حيث ينتج عنها بطانة الرحم المهاجرة وبالتالي تتكون الأكياس على المبايض وقناة فالوب.

وهناك فرق واضح بين تكون أكياس الشيكولاتة على الرحم وتكيسات المبايض التي يصاب العديد من النساء حول العالم، خاصة أن الأعراض متشابهة لحد كبير بين الحالتين، لكن تحليل العينات يكشف حقيقة الإصابة بكل منهما وطرق العلاج المناسبة وفقا للحالة المرضية.

وأظهر التقرير أبرز الأعراض التي تدل على اصابتك بأكياس الشيكولاتة ومنها:

1.الم شديد يتزامن مع فترة الدورة الشهرية يصل لحد الشعور بتقلصات شديدة بمنطقة الحوض .

2. الشعور بالألم خلال العلاقة الزوجية.

3. تأخر الحمل لفترات طويلة.

4. الإصابة بنزيف خلال الدورة الشهرية بغزارة تصيبك بالقلق .