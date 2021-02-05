شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاحات كورونا آمنة للمصابين بمرض باركنسون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد من المرضى المصابين بمرض باركنسون (PD) وأخصائيي الرعاية الصحية الذين يعتنون بهم، عن مخاوفهم بشأن فعالية لقاح كورونا وسلامته في السياق المحدد لمرض باركنسون وعلاج أعراضه.

وفي تعليق نُشر في مجلة مرض باركنسون " Parkinson's Disease، تناول مجموعة من الخبراء هذه المخاوف من منظور قائم على أدلة بأن استنتاجهم هو أن التطعيم ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة يجب أن يوصى به للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرعاش، ما لم يكن هناك موانع محددة.

وقال البروفيسور باستيان بلوم القيادة بجامعة رادبود بهولندا ورئيس التحرير المشارك لمجلة مرض باركنسون: "لقد خلق وصول هذه اللقاحات الأمل للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرعاش ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في التخفيف من خطر إصابتهم بفيروس كورونا".

واستنادًا إلى تفسير المؤلفين للأدبيات العلمية ، والتجربة التي تتكشف مع التطعيم على نطاق واسع لدى المواطنين الأصحاء، وبيانات رسمية صادرة من لجنة القضايا العلمية الدولية لمجتمع باركنسون واضطرابات الحركة (IPMDS-SIC) ، تم اصدار حزمة توصيات لمرضى شلل الرعاش ومدى تأثير تناول لقاحات فيروس كورونا على رحلتهم مع المرض:

١. مقارنةً بالأصحاء، يبدو أن خطر الإصابة بعدوى كورونا التي تسبب مرضًا خطيرًا يهدد الحياة أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من شلل الرعاش ، على الأقل بين المصابين بمرض أكثر تقدمًا.

٢. اللقاحات المعتمدة القائمة على mRNA ولقاحات ناقلات الفيروس قيد التطوير غير معروفة أو من المتوقع أن تتفاعل مع عملية التنكس العصبي في مرضى باركنسون .

٣. لا يبدو أن أنواع الآثار الجانبية لهذه اللقاحات أو حدوثها لدى الأشخاص المصابين بشلل الرعاش تختلف عنها في الأصحاء.

٤. تبدو اللقاحات أيضًا آمنة لكبار السن، ولكن يجب توخي الحذر لمجموعة فرعية محددة من كبار السن تتمثل فى الضعفاء والمرضى فى الحالات المتأخرة والذين يعيشون في مرافق رعاية طويلة الأجل.

٥. من غير المعروف أن لقاح كورونا يتداخل مع العلاجات الحالية لشلل الرعاش.

٦. يجب أن يستمر الأشخاص الذين تم تطعيمهم مع مرض باركنسون في الامتثال لإرشادات الصحة العامة لتقليل التعرض وانتقال فيروس كورونا .

وأضاف البروفيسور بلوم: "أخيرًا ، حتى بعد التطعيم ، من المهم أن يستمر الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي في الامتثال لإرشادات الصحة العامة لتقليل التعرض وانتقال فيروس كورونا على النحو الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها."