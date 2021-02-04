90 مليون جرعة لقاح كورونا تصل إلى أفريقيا هذا الشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال مرفق "كوفاكس" للتوزيع العادل للقاحات المضادة لكورونا 90 مليون جرعة إلى قارة أفريقيا في فبراير/شباط الجاري.

ووصف المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا، الدكتور ماتشيديسو مويتي في بيان، هذه الخطوة بالحاسمة لضمان حصول القارة على فرصة متكافئة للحصول على اللقاحات، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن المنظمة أخطرت البلدان الأفريقية في خطابات أُرسلت في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وأن عدد الجرعات التي ستُشحن لكل بلد يتوقف على القدرات الإنتاجية لمصنعي اللقاحات، واستعداد الدول للقيام بعملية التلقيح.

وأوضح أنه يتعين على كل دولة تقديم خططها الوطنية النهائية للمنظمة، لافتاً إلى أن 13 دولة قدمت حتى الآن خططها، وخُصصت 320 ألف جرعة من لقاح "فايزر- بيونتك" لأربعة بلدان أفريقية، وهي تونس وجنوب أفريقيا وكاب فيردي ورواندا.