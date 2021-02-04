التعرض للضباب الدخاني في الطفولة قد يؤثر على مهاراتك المعرفية لمدة 60 سنة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 فبراير 2021 10:17 مساءً - حذرت دراسة جديدة، بأنّ التعرض للضباب الدخاني وتلوث الهواء في عمر الطفولة يمكن أن يضر بمهاراتك المعرفية حتى ستة عقود بعد تعرضك لذلك.

وفي هذا السياق كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

اختبر خبراء جامعة إدنبرة الذكاء العام لأكثر من 500 شخص في سن 70 باستخدام اختبار أنجزته نفس المجموعة عندما كانوا في سن 11.

كما قاموا بفحص المكان الذي عاش فيه أعضاء المجموعة طوال حياتهم لتقدير مستويات تلوث الهواء التي تعرضوا لها خلال طفولتهم المبكرة.

إنّ المتطوعين الذين تعرضوا لتلوث الهواء عندما كانوا أطفالاً عانوا من مستوى صغير، ولكن يمكن اكتشافه، من التدهور المعرفي بين سن 11 و 70.

لم يفحص الباحثون وراء هذه الدراسة لماذا يسبب تلوث الهواء انخفاضاً في المهارات المعرفية ، لكن الدراسات السابقة وجدت أنه قد يكون بسبب جزيئات مدججة بالمعادن الموجودة في التلوث الذي يصل إلى الدماغ ويدمر الخلايا العصبية.

وقالت الدكتورة سوزان كولهاس من Alzhaeimer’s UK ، التي لم تشارك في الدراسة ، إن المجتمع يجب أن يعمل من أجل الحفاظ على نظافة هواء المدينة باعتباره ” هدفاً حاسماً للصحة العامة.

وقد تم تصميم الدراسة لإظهار أنه من الممكن تقدير تلوث الهواء التاريخي، ومن ثم استكشاف كيفية ارتباط ذلك بالقدرة المعرفية طوال الحياة ، كما يقول الفريق.

استخدم الباحثون الاسكتلنديون نماذج إحصائية لتحليل العلاقة بين تعرض شخص ما لتلوث الهواء ومهارات التفكير لديهم مع تقدمهم في السن.

كما أخذوا في الاعتبار عوامل نمط الحياة ، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتدخين.

وقالت كولهاس أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن تلوث الهواء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف إلى جانب مجموعة من العوامل الخارجية الأخرى.

وقالت: “الخرف يشكل جزءاً لا مفر منه من التقدم في السن ، وتؤثر عدة عوامل منها العمر والوراثة والبيئة على خطر الإصابة بهذه الحالة”.

وقال الدكتور توم روس ، مدير مركز Alzheimer Scotland Dementia Research Centre في جامعة إدنبرة ، أن الدراسة تظهر خطر تلوث الهواء.

وأوضح: “لأول مرة أظهرنا التأثير الذي يمكن أن يكون للتعرض لتلوث الهواء في وقت مبكر جداً من الحياة على الدماغ حتى بعد عدة عقود”.

‘هذه هي الخطوة الأولى نحو فهم الآثار الضارة لتلوث الهواء على الدماغ والتي يمكن أن تساعد في الحد من خطر الخرف لجيل المستقبل”.

يقول الباحثون أنه لم يكن من الممكن سابقاً استكشاف تأثير التعرض المبكر لتلوث الهواء على مهارات التفكير بسبب نقص البيانات حول مستويات تلوث الهواء قبل التسعينيات عندما بدأت المراقبة الروتينية.

لهذه الدراسة استخدم الباحثون نموذجاً يسمى نموذج نقل كيمياء الغلاف الجوي EMEP4UK لتحديد مستويات التلوث.

تعرف هذه باسم تركيزات الجسيمات الدقيقة التاريخية (PM2.5) – للسنوات 1935 و 1950 و 1970 و 1980 و 1990.

قاموا بدمج هذه النتائج التاريخية مع بيانات معاصرة من 2001 لتقدير التعرض طيلة مسار حياة المتطوعين البالغين من العمر 70 عاماً.

كانوا جزءاً من دراسة Lothian Birth Cohort 1936 ، وهي مجموعة من الأفراد الذين ولدوا في عام 1936 وشاركوا في المسح العقلي الاسكتلندي لعام 1947.

منذ عام 1999 ، كان الباحثون يعملون مع Lothian Birth Cohorts لرسم كيف تتغير قوة تفكير الشخص على مدى حياته.

يقول الفريق أنها كانت أول دراسة تدرس التدهور المعرفي وكيف يرتبط بتلوث الهواء باستخدام دراسة الأتراب طويلة الأجل.

ويقولون أنه ينبغي النظر مستقبلاً، في العلاقة بين تلوث الهواء والتدهور المعرفي طوال متوسط عمر المجموعة البشرية.

وكتب المؤلفون في دراستهم: “تحتاج بيانات تلوث الهواء التاريخية النموذجية إلى تنقيح وتنسيق عبر نقاط زمنية مختلفة ، وتستخدم هذه البيانات لتوفير تقدير قوي للتعرض لمسار الحياة.

وأضافوا: “لكننا نعتقد أننا أثبتنا جدوى وقيمة هذا النهج”.

وقالت الدكتورة كولهاس إنه على الرغم من أن الدراسة لم تتطرق إلى آثار تلوث الهواء على الإصابة بالخرف، إلا أنها نظرت إلى العلاقة بين التلوث والتفكير.

وقالت: “من هذه الدراسة وحدها ، لا يمكننا ربط التعرض لتلوث الهواء في مرحلة الطفولة بأي تغيير ذي معنى بين سنوات 11 و 70”.

“ومع ذلك ، فإن هذا البحث يثبت أن استخدام البيانات التاريخية لدراسة تأثيرات واسعة النطاق مثل هذه فيما يتعلق بصحة الدماغ أمر ممكن.”

“يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في تقليل عدد الأشخاص الذين سيواصلون تطوير مشاكل الذاكرة والتفكير في المستقبل وهذا هو السبب في أن شركة Alzheimer Research UK أطلقت حملة Think Brain Health كخطوة أولى.”