هل السعال في هذا التوقيت ينشر كورونا حتى 10 مرات؟

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

كشفت دراسة حديثة أن السعال في وقت الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد يتسبب في نشر الفيروس حتى عشر مرات، بدرجة تتجاوز ما يحدث عند التحدث أو التنفس.



وأفاد الباحثون في الدراسة بأنه بناء على ذلك، قد يتعرض العاملون بالمستشفيات إلى خطر محدق في الأماكن التي يسعل فيها مرضى فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأظهرت الدراسة أن العاملين في المجال الصحي هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أربعة أضعاف من غيرهم، وبين كذلك أن نسب الإصابة في أجنحة المستشفى ضعف النسب الموجودة في وحدات العناية المركزة.