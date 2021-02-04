المغرب يُمدد الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحُكومة المغربية تمديد الطوارئ الصحية شهراً آخر لمواجهة فيروس كورونا، في وقت تُسابق الأطر الصحية الزمن لعميم اللقاح.

وخلال يوم واحد، قامت السلطات الصحية بتطعيم أكثر من 50 ألف مواطن ممن تتوفر فيهم شروط المرحلة الأولى، ويتعلق الأمر بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" ومضاعفاته، وهم الطواقم الطبية الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، والسلطات العمومية والجيش الملكي، وكذا نساء ورجال وزارة التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع عدد المغاربة الذين تلقوا جُرعاتهم الأولى من المصل المُضاد لفيروس كورونا إلى 351.723 شخصاً، وهو العدد المُرشح للارتفاع بشكل مُطرد بعد المُرور إلى المراحل المُقبلة.

عام من الطوارئ

وفي المقابل، قررت الحُكومة المغربية، في مجلسها المنعقد الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهراً آخر، لتستمر إلى غاية العاشر من مارس / آذار المُقبل.



وبهذا التمديد، تكون حالة الطوارئ الصحية على مشارف إتمام عامها الأول بالمملكة المغربية، إذ تم فرضها في مارس/ذار من عام 2020، بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.



وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.

مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 فبراير / شباط الجاري إلى غاية 10 مارس آذار المقبل.

وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.

كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.

نشاط متراجع

وبالموازاة مع هذه الإجراءات المُتعددة، تعرف الحالات النشطة لفيروس كورونا نوعاً من التراجع في البلاد، إذ لم تتجاوز الحالات الجديدة المُسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 620 حالة إصابة جديدة، وهو رقم ضئيل جداً بالمقارنة مع الحصيلة اليومية التي كانت تتجاوز الـ 5 آلاف يومياً في وقت سابق.

وبالنسبة للمُتعافين، سجلت المملكة خلال نفس الفترة ما مجموعه 742 حالة شفاء في مُختلف جهات وأقاليم الممكلة، و28 حالة وفاة.

وتبعاً لمعطيات وزارة الصحة المغربية، فإن عدد الحالات النشطة بالمملكة يبلغ 12.794 حالة، منها 622 حالة حرجة، 58 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و311 تحت التنفس غير الاختراقي.