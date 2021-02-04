شكرا لقرائتكم خبر عن هل تضر المشروبات الغازية المُحلاة بصحة القلب؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية المُحَلاّة لحماية صحة القلب.

وقال النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إن استهلاك علبة واحدة يومياً من المشروبات الغازية المحلاة يزيد من حدوث السُمنة والسُكري وأمراض القلب بنسبة ٢٠% مقارنة بمن لا يتناولونها نهائياً”.

وأشارت دراسات حديثة إلى أن استهلاك المشروبات الغازية، سواء كانت محلاة بالسكر أو مواد التحلية الصناعية، قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة.