شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فيروس كورونا قد يهاجم «البنكرياس» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - د ب أ :
أثبت باحثون في المستشفى الجامعي بمدينة أولم بجنوب ألمانيا، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب البنكرياس.
وقالت متحدثة باسم المستشفى اليوم الأربعاء: إن معدي الدراسة اكتشفوا أنه من الممكن إصابة خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس “في حال المسارات الخطيرة للمرض”.
وبحسب الباحثين، من الممكن أن تقدم نتيجة الدراسة تفسيرا لظهور أعراض شبيهة بمرض السكري لدى مرضى كورونا، وتدهور استقلاب السكر لدى مرضى السكري المصابين بكورونا.
وكانت مجلة “نيتشر ميتابوليزم” ذكرت في وقت سابق أن باحثين من جامعة مدينة كيل بشمال ألمانيا تحدثوا عن إصابة شاب (19 عاماً) بمرض السكري بعد إصابته بعدوى كورونا.
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