شكرا لقرائتكم خبر عن توجد في الزبادي.. استشاري يكشف عن نوع من البكتيريا المفيدة لصحة الأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، نوع من البكتريا النافعة لصحة الجسم.

وقال “الجهني”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن هذه البكتيريا تسمى “بروبيوتك”، حيث تحافظ على صحة الأمعاء وتساعد في مكافحة الالتهابات.

وأضاف أن مصادر هذه البكتيريا المفيدة الأطعمة المخمرة مثل: (الزبادي- بعض المخللات -الخبز المخمر).