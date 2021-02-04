توجد في الزبادي.. استشاري يكشف عن نوع من البكتيريا المفيدة لصحة الأمعاء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، نوع من البكتريا النافعة لصحة الجسم.
وقال “الجهني”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن هذه البكتيريا تسمى “بروبيوتك”، حيث تحافظ على صحة الأمعاء وتساعد في مكافحة الالتهابات.
وأضاف أن مصادر هذه البكتيريا المفيدة الأطعمة المخمرة مثل: (الزبادي- بعض المخللات -الخبز المخمر).
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