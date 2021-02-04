شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض معدية: لقاحات كورونا فعالة مع جميع الأعمار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد استشاري الأمراض المعدية، دكتور ثامر الخشان، على أن لقاحات كورونا فعالة مع جميع الأعمار، مشددا على أنه لم تثبت عدم صلاحيتها لصغار السن.
وأوضح “الخشان” في مداخلة لقناة “العربية” أن كل اللقاحات تعطي لمعظم الأعمار وكبار السن، لافتا إلى الفئات دون لـ 16 عاما هم فقط من استثنوا من بعض اللقاحات المستخدمة ضد كورونا.
ولفت استشاري الأمراض المعدية بالرياض إلى أنه لم يثبت عدم صلاحية اللقاحات لصغار السن، مؤكدا على أن آلية التأكد من أمان اللقاحات دقيقة للغاية.
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