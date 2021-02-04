إسرائيل: لقاح كورونا خفّض إصابات كبار السن للنصف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التطعيمات للإسرائيليين ممن هم فوق الـ60 عاماً أسهمت في تقليل معدلات الإصابات بكورونا في تلك الفئة العمرية بواقع النصف تقريباً.

وأضاف أنها أسهمت في تقليل الحالات الخطيرة في تلك الفئة إلى أكثر من الربع خلال الأسبوعين الماضيين.



وبدأت إسرائيل برنامجها للتطعيمات في 19 ديسمبر/كانون الأول، وقالت الحكومة إنه تم تطعيم 35% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

وحددت الحكومة مارس/أذار كموعد مستهدف لتطعيم 50% من سكانها، أملاً في أن تكون أسرع من سلالات الفيروس الجديدة الأكثر انتشاراً، إلا أن هناك مخاوف من تراجع في الإقبال على التطعيمات.

وأشاد نتنياهو بنجاح البرنامج في تصريحات تلفزيونية أدلى بها لمجلس الوزراء، الذي اجتمع لمناقشة اقتراح بتمديد فترة قيود الإغلاق في البلاد المستمرة منذ 5 أسابيع.

وقال: "خلال الـ16 يوماً الماضية، كان هناك انخفاض بنسبة 26% في أعداد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات بين من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وانخفاض بنحو 45% في الحالات المؤكدة، وهذه نتيجة مباشرة للقاحات".