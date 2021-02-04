إيران تتسلم أولى شحنات لقاح كورونا الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت أولى جرعات لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، الخميس، إلى إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً جراء الوباء.

وقالت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء إن "أول طائرة تحمل لقاح كورونا الروسي حطت في مطار الإمام الخميني الدولي"، من دون أن تحدد عدد الجرعات التي تقلها.



وسترسل الدفعتان الثانية والثالثة لجرعات اللقاح إلى طهران في 18 و28 فبراير/شباط، على ما أوضح سفير إيران في روسيا كاظم جلالي، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأسفر تفشي الوباء في إيران عن وفاة 58.256 شخصاً من أصل إجمالي إصابات بلغ مليوناً و445 ألفاً و326 حالة منذ بدء الإعلان عن الإصابات في فبراير/شباط 2020 على ما تظهر البيانات الأخيرة التي وفرتها الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري.

واعتبرت لاري أن الوضع "حساس وهش" متوقعة تفاقماً للمرض في إيران "في حال عدم احترام البروتوكولات الصحية".

وأتى الإعلان في وقت وصل فيه عدد الوفيات اليومية جراء الفيروس في إيران إلى دون المئة في اليوم مطلع يناير/كانون الثاني للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن بلاده تأمل الشروع بحملة التلقيح في 18 فبراير/شباط.