كورونا يجبر جنوب السودان على الإغلاق لمدة شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجبرت جائحة كورنا السلطات في جنوب السودان على الإغلاق الجزئي لمدة شهر للحد من انتشار الوباء بإغلاق المدارس ومنع التجمعات.

أعلنت السلطات الحكومية في جنوب السودان، الخميس، إغلاق جزئي للبلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بإغلاق المدارس ومنع التجمعات والمناسبات الدينية بجانب الفعاليات السياسية لمدة شهر كامل.



وقال حسين عبدالباقي، نائب رئيس دولة جنوب السودان لشؤون الخدمات، رئيس الآلية الوطنية لمجابهة كورونا، إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة تأتي بعد ورود تقارير تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة بالمرض على مستوى البلاد والعالم.

وأوضح عبدالباقي في تصريحات للصحفيين بالعاصمة جوبا، الخميس: "بسبب الانتشار الكبير للمرض في الآونة الأخيرة، قمنا باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في الإغلاق الجزئي للبلاد لمدة شهر كامل ابتداءً من اليوم، إلى جانب منع جميع التجمعات الاجتماعية و الدينية بما فيها قداس الأحد بالكنائس وصلاة الجمعة بالمساجد".

وأضاف أنَّ القرار يشمل كذلك إغلاق المدارس والجامعات الحكومية والخاصة عدا الطلاب الممتحنين، موجهاً المؤسسات العاملة في القطاع العام و الخاص بتخفيض عدد الموظفين والإبقاء على الأساسيين منهم فقط.

وتابع عبدالباقي: "سنسمح للمواصلات العامة بمزاولة العمل مع تخفيض عدد الركاب وإلزامهم بارتداء الكمامات".

ووجه عبدالباقي الجهات الحكومية الرسمية ممثلة في الشرطة والقوات النظامية الأخرى بتنفيذ تلك القرارات وإنزالها على أرض الواقع.

وسجلت جنوب السودان في اليومين الماضيين أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالمرض، لتبلغ بذلك جملة الإصابات بالبلاد 4.262 إصابة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، كما بلغ عدد الوفيات 66 حالة، فيما تعافى حوالي 3.634 من المرض.

واستثنى القرار الحكومي حركة الطيران من وإلى البلاد إلى جانب حركة النقل والمواصلات داخل جنوب السودان وبينها وبقية البلدان المجاورة.

والشهر الماضي، تقدمت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، بطلب رسمي للحصول على 5 ملايين من لقاحات فيروس كورونا من خلال برنامج "كوفاكس" التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، لحماية مواطنيها من خطر الإصابة بالفيروس في ظل تزايد حالات الإصابة بصورة يومية.