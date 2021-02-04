دراسة بريطانية: جرعة واحدة من لقاح كورونا تكفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال باحثون إن لقاح فيروس (كوفيد–19) من أسترازينيكا، يقلل انتقال الفيروس ويوفر حماية قوية لمدة ثلاثة أشهر بجرعة واحدة فقط.

ويمكن للنتائج الأولية التي نشرتها جامعة أكسفورد، وهي مطور مشارك للقاح، إثبات استراتيجية الحكومة البريطانية المثيرة للجدل المتمثلة في تأخير الحقنة الثانية لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا حتى يمكن إعطاء المزيد من الأشخاص جرعة أولى بسرعة، وحتى الآن كان الوقت الموصى به بين الجرعات أربعة أسابيع.



ويمكن أن يقرب البحث العلماء أيضًا من إجابة أحد الأسئلة الكبيرة حول حملة التطعيم: هل ستكبح اللقاحات بالفعل انتشار فيروس كورونا؟.

وليس من الواضح ما هي الآثار التي قد تترتب على النتائج، إن وجدت، على اللقاحين الرئيسيين الآخرين اللذين يتم استخدامهما في الغرب وهما (فايزر) و (موديرنا).





وفي الولايات المتحدة، رفض الدكتور أنتوني فاوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، فكرة التأخير المتعمد للجرعات الثانية، قائلاً إن الولايات المتحدة سوف "تتبع العلم" والبيانات من التجارب السريرية، ومن المفترض أن يتم إعطاء جرعتين من لقاح (فايزر) و (موديرنا) بفاصل ثلاثة وأربعة أسابيع.

ومع ذلك، يبدو أن البحث يمثل أخبارًا جيدة في جهود وقف انتشار الفيروس ويقترح أيضًا طريقة لتخفيف نقص اللقاح والحصول على المزيد من اللقاحات بسرعة أكبر.

ويقول صانعو اللقاحات الثلاثة إن لقاحاتهم أثبتت فعاليتها في أي مكان من 70% إلى 95% في التجارب السريرية في حماية الناس من المرض الناجم عن الفيروس، لكن لم يكن واضحًا ما إذا كانت اللقاحات يمكنها أيضًا كبح انتقال الفيروس، أي ما إذا كان الشخص الذي تم تلقيحه لا يزال بإمكانه التقاط الفيروس دون أن يمرض وينشره للآخرين.

نتيجة لذلك، يقول الخبراء إنه حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم يجب أن يستمروا في ارتداء الأقنعة والابتعاد عن الآخرين.





وخضع المتطوعون في الدراسة البريطانية لمسحات أنف منتظمة للتحقق من وجود فيروس كورونا، وأفاد الباحثون أن مستوى المسحات الإيجابية للفيروس، التي تجمع بين المتطوعين الذين أصيبوا بعدوى بدون أعراض مع أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض، كان أقل بنسبة 67% في المجموعة الملقحة.

وقالت سارة جيلبرت، الباحثة الرئيسية في أكسفورد، بإجتماع لأكاديمية نيويورك للعلوم يوم الأربعاء: "على الرغم من أنه ليس إجراءً مباشرًا، لكن يجب أن يكون لذلك تأثير مفيد حقًا على انتقال العدوى".

ونظر الباحثون أيضًا في مدى احتمالية إصابة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بعدوى خالية من الأعراض، وفي مجموعة فرعية واحدة من المتطوعين، كان هناك 16 عدوى بدون أعراض بين الذين تم تلقيحهم و 31 في مجموعة مقارنة غير محصنة.





وتدرس شركة (فايزر) و (موديرنا) أيضًا تأثير لقاحاتهما على الالتهابات عديمة الأعراض، ويتم استخدام هذين اللقاحين فقط في الولايات المتحدة، وتستخدم بريطانيا كلاً من لقاحي (فايزر) و (أسترازينكا)، كما تم ترخيص لقاح (أسترازينكا) من قبل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، ولم تؤيد شركة فايزر قرار الحكومة البريطانية بإطالة الوقت بين الجرعات.