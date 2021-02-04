انخفاض الإصابات يلغي قيود كورونا في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الخميس، رفع القيود والحظر الليلي المفروض لمواجهة كورونا، بعد الانخفاض في أعداد الإصابات بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان: "في إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، تقرر تخفيف الإجراءات الوقائية المتخذة".



وذكرت أنه تقرر رفع الحظر والإغلاق الليلي اليومي اعتبارا من الخميس، إلى جانب رفع حالة الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت اعتبارا من يوم غد الجمعة، مع الإبقاء على إغلاق الأسواق الشعبية في هذين اليومين.



وأهابت بالمواطنين للاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية حرصاً على السلامة العامة.



ووفق المعطيات التي تنشرها وزارة الصحة، فإن معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض إلى أقل من 9% من إجمالي الفحوص، خلال الأيام الماضية، بعد أن كان يصل لأكثر من 34%.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 52048 إصابة بينها 4062 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 47459 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ527 حالة.

وواصلت وزارة الصحة، الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في عدد من محافظات الوطن، حيث بدأت بها الثلاثاء، في مستشفى "هوجو تشافيز" في رام الله.



وذكرت أن بروتوكول التطعيم يقضي بتطعيم الكوادر من حيث الأولوية حسب درجة احتكاكها بالمرضى ومدى خطورة تعرضهم للعدوى، بدءاً بكوادر العناية المكثفة في مراكز علاج كوفيد -19 وصولاً لكافة الطواقم الصحيَّة.