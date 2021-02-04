شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يجعلك التدخين فريسة سهلة لأعراض كورونا الشديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر فيروس كورونا بأنه لا يمكن التنبؤ بحدته أو قوة الأعراض التي قد يسببها للمرضى عند الإصابة به، فهناك من تظهر عليهم الأعراض الشديدة والبعض الآخر لا يعانى وجود أعراض على الإطلاق، وأثر الفيروس على الناس بشكل مختلف.

يحاول العلماء جاهدين معرفة ما الذي يجعل الناس يقعون في جوانب مختلفة من المقياس، واتضح أن هناك مجموعات قليلة معرضة أكثر لخطر الإصابة بأمراض خطيرة من كورونا من كبار السن إلى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا، اكتشف العلماء أن هناك مجموعة أخرى معرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة وفقا لعاداتهم اليومية والصحية حسبما ذكر موقع timesofindia.

عادات يومية خاطئة تزيد من حدة أعراض كورونا

وفقًا لدراسة جديدة، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بـفيروس كورونا، أجرت الدراسة King's College London ونشرت في مجلة Thorax وفحصت البيانات من مارس إلى إبريل، والتي شملت 2.4 مليون شخص من بين هؤلاء، كان 11 % من الناس مدخنين وفقًا لتحليل الدراسة، كان المدخنون أكثر عرضة بنسبة 14 % للإصابة بأعراض كورونا الشائعة. وكان هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة بنسبة 29 % للإبلاغ عن أكثر من خمسة أعراض و 50 % أكثر عرضة للإبلاغ عن أكثر من 10 أعراض.

تظهر كل هذه النتائج بوضوح أن المدخنين أكثر عرضة للمعاناة من مجموعة واسعة من أعراض فيروس كورونا من غير المدخنين، وفقًا للدراسة ، يُرجح دخول المدخنين إلى المستشفى مرتين أكثر من غير المدخنين ويحتاجون إلى رعاية وحدة العناية المركزة والتهوية الميكانيكية، قد يواجه هؤلاء الأشخاص حتى مشاكل التنفس على المدى الطويل والسعال وضيق التنفس حتى بعد التعافي من العدوى.

كيف يعرضك التدخين لخطر الإصابة بعدوى كورونا

ليست دراسة واحدة فقط ، فقد وجدت دراسات متعددة دليلًا على أن المدخنين معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب فيروس كورونا وجدت دراسة أجريت في نوفمبر الماضى في جامعة كاليفورنيا أن التعرض المباشر لدخان السجائر يزيد من عدد الخلايا المصابة بـكورونا وأن الدخان يقلل أيضًا من الاستجابة المناعية عند مواجهة عدوى كورونا، يسبب التدخين ثقوبًا في الشعب الهوائية. يقلل من الدفاع الطبيعي الذي يسمح للفيروس بضبطه.

التدخين يضعف الجهاز المناعي للجسم ضد أي مرض تنفسي

المدخنون ليسوا فقط عرضة للإصابة بـكوفيد 19 ولكن العديد من أمراض الجهاز التنفسي وذلك لأن التدخين يدمر الأهداب الموجودة في رئتيك، وهي الهياكل الصغيرة الشبيهة بالشعر التي تحبس الفيروسات والمواد الغريبة التي تكتسحها خارج الممرات الهوائية.

يتسبب التدخين في زيادة إفراز المخاط ، مما يجعل من الصعب على الرئتين التخلص من المخاط بسبب الأهداب التالفة. تزيد آثار التدخين من خطر إصابة المدخن بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة.