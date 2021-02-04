شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسرطان.. 5 أعراض خطيرة علامة على المرض لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم العالمي للسرطان يوافق 4 فبراير من كل عام، وفي السنوات الأخيرة ارتفعت حالات الإصابة بالسرطان بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وهناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من نمو الخلايا السرطانية مثل الوراثة والعمر، ومع ذلك، فإن الاكتشاف المبكر هو أحد أفضل الأسلحة ضد المرض، وتشير البيانات إلى أنه مقارنة بالرجال، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، وسرطان الثدي هو الأكثر شيوعًا يليه سرطان عنق الرحم وسرطان المبيض، في هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التي يجب أن تنتبه لها النساء في اليوم العالمي للسرطان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الدكتور جيث مونابا، استشاري أمراض النساء والتوليد بالهند، إنه يمكن منع نمو الخلايا السرطانية لديها بسهولة في مرحلة مبكرة إذا بقينا متيقظين قليلاً للأعراض في بدايتها، وفيما يلي بعض الأعراض الشائعة للسرطان والتي يجب على كل امرأة البحث عنها.

أعراض السرطان عند النساء في اليوم العالمي للسرطان 1.نزيف غير طبيعي

تعاني جميع النساء من دورات شهرية غير منتظمة أو تقلصات، لكن الألم المستمر أو التغيرات في دورتك يمكن أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان.

وأوضح الدكتور مونابا أن "الدورة الشهرية التي تستمر لأكثر من 7 أيام أو مرور جلطات دموية كبيرة أثناء النزيف تعتبر فترة غزيرة، وهو أمر غير طبيعي".

وأضافت أنه حتى النزيف بين الشهور أمر مثير للقلق، وقد تبدو هذه مشكلة بسيطة ، ولكنها قد تكون علامة على سرطان عنق الرحم أو الرحم أو المبيض، لذا من المهم استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات.

2. النزيف بعد سن اليأس

إذا نزفت المرأة لمدة عام بعد سن الأربعين ، فإنها تعتبر انقطاع الطمث، لكن إذا استمر بعد انقطاع الطمث ، فقد يكون ذلك بسبب سرطان الرحم.

3. ألم خلال الدورة الشهرية

غالبًا ما تكون الدورات الشهرية مصحوبة بألم وتشنجات، وهى طبيعية تمامًا قبل وأثناء الدورة الشهرية.

الألم الشديد خلال فترة ما بعد سن الأربعين يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان، لذا يجب تقييم الإفرازات المهبلية ذات الرائحة الكريهة في الوقت المناسب لتقليل خطر الإصابة بعدوى شديدة.

4. انتفاخ في البطن

تعتبر أعراض سرطان المبيض هي الأكثر صعوبة في التشخيص لأنها تظهر أي علامات محددة، يمكن أن يكون أي نوع من انتفاخ أو انتفاخ البطن ، وعسر الهضم ، وتغيير عادة الأمعاء، وفقدان الوزن وفقدان الشهية علامة على الإصابة بسرطان المبيض فإذا لاحظت أي تغييرات من هذا القبيل في نفسك فمن الأفضل استشارة طبيب أمراض النساء.

5.التغييرات في الثدي

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، فوجود أي كتلة أو نزيف من الحلمات أو تغير في جلد الحلمتين، يمكن أن يشير احمرار وتضخم جلد الثدي إلى نوع نادر من سرطان الثدي.

الوقاية من السرطان عند النساء

من أجل الاكتشاف المبكر والوقاية، اقترح الدكتور مونابا أن كل امرأة بعد سن 21 أو 25 على الأقل تحتاج إلى إجراء فحص دوري لسرطان عنق الرحم.

يتضمن ذلك اختبار مسحة عنق الرحم مرة واحدة كل 3 سنوات ، مع أو بدون اختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري هذا يحتاج إلى أن يستمر حتى سن 65 عاما.

يبدأ فحص سرطان الثدي في سن الخمسين من خلال تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا، ولكن في النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من السرطان ، يجب إجراء هذه الاختبارات في وقت مبكر من الحياة لمنع نمو الخلية السرطانية